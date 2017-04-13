Mercan Denizcilik, Filosuna 2 Yeni Tanker Ekledi

Kurulduğu 2002 yılından bugüne yüksek standartlı hizmet veren ve sürekli yükselmeye devam eden MRC Denizcilik, büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yeni yatırımlarına hız kesmeden devam eden MRC Denizcilik hali hazırda bünyesinde bulunan 4 adet kimyasal tanker sayısını yeni siparişleriyle 6’ya yükseltti.

“SEKTÖRE OLAN İNANCIMIZ TAM”

MRC Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan yeni yatırımları ile ilgili; “Son yıllarda deniz taşımacılığı küresel krizlerin de etkisiyle kısmen durağan bir dönemden geçmekte. Bu durağan dönemin biterek sektörün yeniden hareketleneceğine olan inancımızın bir neticesi olarak firmamız bünyesine yeni gemiler katmayı hedefliyor ve bu yönde sağlam adımlar atıyoruz” yorumlarında bulundu.

TANKERLERİN TOPLAM DEĞERİ 120 MİLYON DOLAR

Filosunu teknolojik gelişmeleri güncel olarak yakından takip ederek hep yeni ve genç tutmayı ilke edinen MRC Denizcilik, yeni gemilerinde de sektörün ihtiyaçlarını her anlamda karşılamayı hedefliyor. Yeni gemilerinin her biri 20 Milyon Dolar olan MRC Denizciliğin filosundaki tankerlerin toplam değeri 120 Milyon Doları buldu.

GEMİYE KIZLARININ İSMİ VERİLDİ

MRC Denizcilik’in filosuna kattığı iki yeni tankere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansel Mercan’ın kızlarının ismi olan MRC Mina ve MRC Lina adı verilecek.