Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90493
ALTIN
151.712
DOLAR
3.6660
STERLIN
4.5962
EURO
3.8955
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor
Nisan ayında kayak keyfi
Nisan ayında kayak keyfi

Mercan Denizcilik, Filosuna 2 Yeni Tanker Ekledi

Denizcilik sektöründe genç, dinamik ve modern kimyasal tankerleri ile sektörün en iyileri arasında yer alan MRC Denizcilik, filosuna 40 Milyon Dolara iki yeni tanker daha ekleyerek, büyümesini sürdürüyor.

Mercan Denizcilik, Filosuna 2 Yeni Tanker Ekledi

Denizcilik sektöründe genç, dinamik ve modern kimyasal tankerleri ile sektörün en iyileri arasında yer alan MRC Denizcilik, filosuna 40 Milyon Dolara iki yeni tanker daha ekleyerek, büyümesini sürdürüyor.

13 Nisan 2017 Perşembe 14:43
28 Okunma
Mercan Denizcilik, Filosuna 2 Yeni Tanker Ekledi

Kurulduğu 2002 yılından bugüne yüksek standartlı hizmet veren ve sürekli yükselmeye devam eden MRC Denizcilik, büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yeni yatırımlarına hız kesmeden devam eden MRC Denizcilik hali hazırda bünyesinde bulunan 4 adet kimyasal tanker sayısını yeni siparişleriyle 6’ya yükseltti.

 

“SEKTÖRE OLAN İNANCIMIZ TAM”

MRC Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan yeni yatırımları ile ilgili; “Son yıllarda deniz taşımacılığı küresel krizlerin de etkisiyle kısmen durağan bir dönemden geçmekte. Bu durağan dönemin biterek sektörün yeniden hareketleneceğine olan inancımızın bir neticesi olarak firmamız bünyesine yeni gemiler katmayı hedefliyor ve bu yönde sağlam adımlar atıyoruz” yorumlarında bulundu.

TANKERLERİN TOPLAM DEĞERİ 120 MİLYON DOLAR

Filosunu teknolojik gelişmeleri güncel olarak yakından takip ederek hep yeni ve genç tutmayı ilke edinen MRC Denizcilik, yeni gemilerinde de sektörün ihtiyaçlarını her anlamda karşılamayı hedefliyor. Yeni gemilerinin her biri 20 Milyon Dolar olan MRC Denizciliğin filosundaki tankerlerin toplam değeri 120 Milyon Doları buldu.

GEMİYE KIZLARININ İSMİ  VERİLDİ

MRC Denizcilik’in filosuna kattığı iki yeni tankere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansel Mercan’ın kızlarının ismi olan MRC Mina ve MRC Lina adı verilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mercan DenizcilikFiloTanker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Büyükanneye Torun Maaşı' ödemeleri başlıyor
'Büyükanneye Torun Maaşı' ödemeleri başlıyor
SPK lisanslarında elektronik sınav dönemi
SPK lisanslarında elektronik sınav dönemi
'Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek'
'Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek'
Örtü altı kavun, üreticisini sevindirdi
Örtü altı kavun, üreticisini sevindirdi
Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı
Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı
YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek
YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ