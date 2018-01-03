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Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
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Memurun zamlı maaşları belli oldu

ANKARA

Maliye Bakanlığından, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI

2017 Temmuz

2018 Ocak

MÜSTEŞAR

1/4

10.435

11.064

GENEL MÜDÜR

1/4

9.153

9.709

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

4.807

5.098

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

2.951

3.136

ÖĞRETMEN

1/4

3.699

3.927

KAYMAKAM

1/4

8.406

8.901

BAŞKOMİSER

3/1

4.804

5.095

POLİS MEMURU

8/1

4.201

4.457

UZMAN DOKTOR

1/4

5.605

6.064

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

3.592

3.814

MÜHENDİS

1/4

4.908

5.204

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

3.073

3.265

PROFESÖR

1/4

7.916

8.384

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.657

4.939

VAİZ

1/4

3.846

4.082

AVUKAT

1/4

4.684

4.967

Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle:

Gruplar

2017 Temmuz

2018 Ocak

En Düşük Emekli Aylığı

Memur Emekli Aylığı

1.871

1.978

SSK Emekli Aylığı

1.485

1.570

Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı

1.330

1.405

AA

Anahtar Kelimeler:
MemurZamMaaş
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