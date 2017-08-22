Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, hükümet ile sendikalar arasında imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, toplu sözleşme sürecini dün gece itibariyle mutabakatla sonuçlandırdıklarını anımsatarak, uzlaşının herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ağustos başında başlayan görüşmelerin yoğun ve stresli bir süreç olduğunu belirten Sarıeroğlu, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyledi.

Vardıkları mutabakatla kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacağını bildiren Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Böylece aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929 liraya, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselmiştir. Yine kamu çalışanlarımızın ve memur emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7,6 oranında, 2019 yılında ise 9,2 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17,54 oranında zam yapmış durumundayız. En düşük memur emeklisi maaşı 2018'in ilk altı ayında bin 945 liraya yükselmiş oldu. 2019 yılının ilk altı ayında ise en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 93 liraya yükseldi."

"Kamu görevlilerimizin ihtiyaçları birinci önceliğimizdi"

Bundan sonraki süreçte de sendikalarla kamu çalışanları açısından daha olumlu adımlar atmayı sürdüreceklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Enflasyonun orta vadede düşüş trendine girdiği bir ortamda, hükümetimiz mali imkanlarını bu toplu sözleşme sürecinde sonuna kadar kullanarak kamu çalışanlarımızın refah payındaki artışını güçlü şekilde gerçekleştirmiştir. Bu artış oranının, piyasalarda da çok olumlu şekilde etki yaptığını memnuniyetle görmüş durumdayız." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmeyle kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde "helal gıda" sertifikalı ürünlerin tüketilmesinin özendirileceğini bildiren Sarıeroğlu, hacca gitmek isteyen ve hac kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı tanındığını vurguladı.

Kamu yemekhanelerinde "helal gıda" sertifikası dönemi

Sarıeroğlu, bağıtlanan sözleşmeyle maaş artışının yanında birçok hizmet kolunda mali ve sosyal hakların geliştirildiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının ardından Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 4. Dönem Toplu Sözleşme metnini imzalandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'yle ilgili olarak, "5 milyonu aşkın insanın umudunu, 20 milyonu aşkın insanın beklentisini masada karşılama noktasında bütün sınırlar zorlanmış ve nihayetinde olabileceğin en iyisi bağıtlanabilmiştir." dedi.

"Kümülatif artış oranında yüzde 40 artış sağlanmıştır"

Hükümetin ilk teklifi ile nihai zam oranı arasında mukayese yapan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"2018 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ayı için yapılan teklif ise yüzde 16 artırılmış. Böylece 2018 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 25 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ay için yapılan ilk teklif yüzde 66 artırılmış böylece 2019 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 50 oranında artış gerçekleşmiştir. İki yıllık kümülatif zam oranında ilk teklifte oran yüzde 12,5 iken imza altına alacağımız iki yıllık kümülatif artış oranı yüzde 17,54 olmuştur. Bu şekilde kümülatif artış oranında yüzde 40 artış sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle siyasi irade, kamu görevlilerine iki yıl için yapılacak zam oranına ilişkin teklifini yüzde 40 artırmıştır."