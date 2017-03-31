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Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek.

Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek.

31 Mart 2017 Cuma 11:17
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Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor

Türkiye genelindeki kamu çalışanları ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak "Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)" dahil edilecek.

Derlenen bilgiye göre, ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanlar kademeli olarak katılacak.

Sisteme yıl başında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, yarından itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini alacak.

Böylece yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. 

Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak.

100-250 çalışanı olanlar 1 Temmuz'da geçecek

Özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz 2017'de sisteme geçiş yapacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı da sistemde yerini alacak. Mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dahil olacak. Özel sektörde faaliyet gösteren 5-10 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018'den, 10-50 çalışanı bulunanlar da 1 Temmuz 2018'den itibaren sisteme girecek. Çalışan sayısı 5'ten az olan özel sektör ise kapsamda yer almıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bireysel Emeklilik SistemiBireysel EmeklilikBES
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