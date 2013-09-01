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Memur-Sen ve Hak-İş'ten BM'ye siyah çelenk

Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, Mısır ve Suriye'deki katliamlara sessiz kaldığı gerekçesiyle BM'yi protesto etti, kuruluşun Ankara'daki binasına siyah çelenk bıraktı.

Memur-Sen ve Hak-İş'ten BM'ye siyah çelenk

Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, Mısır ve Suriye'deki katliamlara sessiz kaldığı gerekçesiyle BM'yi protesto etti, kuruluşun Ankara'daki binasına siyah çelenk bıraktı.

01 Eylül 2013 Pazar 17:10
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Memur-Sen ve Hak-İş'ten BM'ye siyah çelenk

ANKARA 

Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, Mısır ve Suriye'deki katliamlara sessiz kaldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'i protesto etti, kuruluşun Ankara'daki binasına siyah çelenk bıraktı.

Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri BM binası önünde toplanarak, slogan attı. Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya, Dünya Barış Günü dolayısıyla toplandıklarını ifade etti.

"Diktatörler ve destekçileri Ortadoğu'da kan akıtmaya, gözyaşı dökmeye devam ediyor" diyen Kaya, Esed yönetiminin kimyasal silah kullandığı katliamlarda yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin Mısır'daki darbeye "darbe" diyememesini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Her darbe beraberinde vahşeti, katliamları, bebek, çocuk, kadın, erkek demeden ölümleri getirir. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi. Diktatörler, zalimler ancak ve ancak kan ve gözyaşı akıttırır, acı verir, zulmederler tıpkı Suriye'de, Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan'da olduğu gibi" diye konuştu.

Diktatörlerin, zalimlerin ve darbecilerin rollerini oynadığını, paylarına düşen vahşet, katliam, acı ve zulmü yerine getirdiğini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Peki ya Birleşmiş Milletler? O da üzerine düşeni yapıyor mu? Hayır. Ortadoğu'da, kuzey Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında vahşet yaşanırken Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler yalnızca ve yalnızca ölü sayıcılığı yapıyor. Halbuki BM'nin görevi kan dökülmesini engellemektir. Diktatörler, zalimler görevlerini yapıyor da BM neden görevini yapmıyor. Bu suskunluk neden? Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Bu coğrafyalarda yaşanan günlük katliamların onda biri bir yılda tek bir Avrupa ülkesinde ya da ABD'de yaşansa BM yine suskunluğunu koruyabilecek mi?"

Kaya, yaşananlara karşı tüm uluslararası kuruluşları göreve çağırdıklarını da kaydetti.

BM Genel Sekreterine "ortak mektup" 

Hak-İş Genel Başkanı Yardımcısı Mustafa Toruntay ise konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan imzalı BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a yazılan "ortak mektubu" okudu.

Konuşmaların ardından grup adına BM binasının önüne, üzerinde "Katliamları ve darbeleri kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bırakıldı. Bu sırada gruptakiler Rabia işareti yaparak BM'yi göreve çağıran sloganlar attı.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 17:11
Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen Ve Hak-İşten BMye Siyah çelenk
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