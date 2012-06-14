Memur emeklileri farkları alıyor

ANKARA

Memur emeklileri ile adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alanlara, 1 Ocak-30 Haziran 2012 dönemine ait yüzde 4 oranındaki zam farkları ile yüzde 2,25 oranındaki geç ödeme farkları 22 Haziran'da ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, 1 Temmuz–31 Aralık 2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen yeni katsayıların 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren aylıklara yansıtılacağı, zamlı aylıkların ilgililerin aylık almakta oldukları banka ve PTT şubeleri tarafından 1–5 Temmuz 2012 tarihleri arasında, aylık almakta oldukları günde ödenecek.

Aylıklarını birer aylık olarak alanlar ile üç aylık olarak Temmuz 2012 tarihinde alacakların, Temmuz 2012 aylık ve üç aylıkları zamlı olarak ödenecek.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, Mayıs 2012 tarihinde aylık alanlara Temmuz 2012 ayı için 1 aylık tutarında, Haziran 2012 tarihinde aylık alanlara ise Temmuz-Ağustos 2012 ayları için 2 aylık tutarında fark ödenecek.