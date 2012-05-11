ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğlu, görevinden ayrıldı.
ASELSAN'dan, İMKB Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Memişoğlu'nun istifa ettiği belirtildi.
AA
Son Güncelleme: 11.05.2012 05:15
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Memişoğlu, görevinden ayrıldı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Memişoğlu, görevinden ayrıldı.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğlu, görevinden ayrıldı.
ASELSAN'dan, İMKB Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Memişoğlu'nun istifa ettiği belirtildi.
AA