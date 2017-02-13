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Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, 6 firma teknik ve mali tekliflerini sunacak.

Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, 6 firma teknik ve mali tekliflerini sunacak.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:19
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Mega projenin ihalesi için 6 firma davet edildi

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, 6 firma teknik ve mali tekliflerini sunacak.

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için 30 Kasım 2016'da yapılan ihalede, teklif veren 7 firmadan 6'sı ön yeterlilik aldı. Söz konusu firmalar, 15 Şubat'ta yapılacak ihalede, teknik ve mali tekliflerini vermek üzere davet edildi.

Projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için geçen yıl yapılan ilk ihalede, teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos'ta açılmış ancak şirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayılarak iptal edilmişti.

14 dakikada geçilecek

Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Trafiği3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi
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