Medvedev İstanbul'da KEİ zirvesine katılacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in, 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. yıl dönümünde devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacağı bildirildi.

Rusya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, toplantıya katılacak Rusya heyetine Medvedev'in başkanlık edeceği belirtildi.

Açıklamada toplantının gündeminde, üye ülkeler arasında sınır ötesi kara yolu, deniz ve enerji altyapılarının geliştirilmesi başta olmak üzere iş birliğinin genişletilmesi konularının ele alınacağı bildirildi.

Ayrıca toplantıda, yenilenebilir enerji, yeşil teknoloji, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkındırılması, yerel yönetimler ve bölge ülkelerinin ihracat potansiyelinin artırılması gibi konuların da ündeme geleceği kaydedildi.