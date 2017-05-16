Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96162
ALTIN
141.366
DOLAR
3.5553
STERLIN
4.5878
EURO
3.9363
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira

Medvedev İstanbul'da KEİ zirvesine katılacak

Rusya Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Medvedev'in KEİ toplantısında Rusya heyetine başkanlık edeceğini duyurdu.

Medvedev İstanbul'da KEİ zirvesine katılacak

Rusya Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Medvedev'in KEİ toplantısında Rusya heyetine başkanlık edeceğini duyurdu.

16 Mayıs 2017 Salı 14:40
35 Okunma
Medvedev İstanbul'da KEİ zirvesine katılacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in, 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. yıl dönümünde devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacağı bildirildi.

Rusya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, toplantıya katılacak Rusya heyetine Medvedev'in başkanlık edeceği belirtildi.

Açıklamada toplantının gündeminde, üye ülkeler arasında sınır ötesi kara yolu, deniz ve enerji altyapılarının geliştirilmesi başta olmak üzere iş birliğinin genişletilmesi konularının ele alınacağı bildirildi.

Ayrıca toplantıda, yenilenebilir enerji, yeşil teknoloji, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkındırılması, yerel yönetimler ve bölge ülkelerinin ihracat potansiyelinin artırılması gibi konuların da ündeme geleceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaDmitriy MedvedevKaradeniz Ekonomik İşbirliği TeşkilatıKEİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye artık yeni bir sisteme geçti"
"Türkiye artık yeni bir sisteme geçti"
Ege'de yazlıkların metrekaresi 2 bin liradan başlıyor
Ege'de yazlıkların metrekaresi 2 bin liradan başlıyor
Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor
Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor
Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı
Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı
İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 229 bin kişi işe girdi
İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 229 bin kişi işe girdi
Zeybekci 'booking.com' yetkilileriyle görüştü
Zeybekci 'booking.com' yetkilileriyle görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ