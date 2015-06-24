Meclis başkanlığı seçimi 30 Haziran'da

Genel Kurul'da, 25. dönem milletvekili yemin töreninin ardından, Danışma Kurulu önerisi okundu. Kabul edilen öneriye göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalara devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü saat 15.00'te meclis başkanı seçimi için toplanacak. Salı günü 1 ve 2. tur seçimi yapılacak. Meclis başkanı seçilememesi halinde Genel Kurul, 3 ve 4. tur seçimi yapmak için 1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te yeniden toplanacak. Çarşamba günü, meclis başkanı seçilinceye kadar Genel Kurul çalışacak.

Meclis başkanı adaylarının isimleri, 27 Haziran Cumartesi saat 24.00'e kadar TBMM Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanı seçimi için 30 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.