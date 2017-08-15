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Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 10,2 olarak gerçekleşti.

Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek 10,2 olarak gerçekleşti.

15 Ağustos 2017 Salı 10:44
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Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak, 3 milyon 225 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan yükselerek yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,3 puan geriledi. Söz konusu oran, nisanda yüzde 10,5 seviyesinde bulunuyordu.

Mayısta tarım dışı işsizlik, 0,9 puanlık artışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,4 puanlık artışla yüzde 19,8'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

AA

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TüikIş Gücü IstatistikleriİşsizlikIşsizlik Oranı
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