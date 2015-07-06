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Mayısta ihracat ithalata 20 milyon dolar fark attı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Çetin, ayakkabı ihracatının ithalatın önüne geçtiğini belirterek, "Bugüne kadar Çinliler bize ayakkabı satıyordu artık biz Çin'e satış yapacağız" dedi

Mayısta ihracat ithalata 20 milyon dolar fark attı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Çetin, ayakkabı ihracatının ithalatın önüne geçtiğini belirterek, "Bugüne kadar Çinliler bize ayakkabı satıyordu artık biz Çin'e satış yapacağız" dedi

06 Temmuz 2015 Pazartesi 11:46
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Mayısta ihracat ithalata 20 milyon dolar fark attı

İSTANBUL - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, ithal ayakkabıya getirilen ek verginin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, mayısta ayakkabı ithalatının nisana göre yüzde 52 gerilediğini kaydetti.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, yerli üreticiyi korumak için ithal ayakkabıya geçen yıl ağustos ayında getirilen ek verginin meyvelerini vermeye başladığını, böylece fiyat avantajını kaybeden ithal ayakkabıya rağbetin azaldığını dile getirdi.

Ek vergi kararının yerli üreticiler için ne kadar isabetli olduğunun çok geçmeden görüldüğünü aktaran Çetin, geçen yılın son çeyreğinde ayakkabı ithalatında belirgin bir düşüş gözlendiğine dikkati çekti.

Mayısta ihracat ithalata 20 milyon dolar fark attı

Hüseyin Çetin, ithalattaki gerilemenin yılın ilk beş ayında da devam ettiğini belirterek, geçen yılın ilk beş ayında 435 milyon doları bulan ayakkabı ithalatının bu yılın aynı döneminde yüzde 17 gerileyerek 361 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

Ek verginin en güzel meyvelerini mayısta aldıklarını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Nisanda 78,8 milyon dolar olan ayakkabı ithalatı, mayısta yüzde 52 gerileyerek 38,2 milyon dolara düştü. 38,2 milyon dolarlık ithalata karşılık 57,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Böylece ihracat uzun bir aradan sonra ithalatın önüne geçmiş oldu. Mayısta ithalat önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldı.

Ancak Avrupa ve Rusya başta olmak üzere küresel piyasalardaki belirsizlikler yüzünden ayakkabı ihracatında yılın ilk yarısında bir gerileme gözleniyor. 2014'ün ilk altı ayında 409 milyon dolar olan ayakkabı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 düşüşle 378 milyon dolara indi."

TASD Başkanı Çetin, şunları kaydetti:

"Yeterli üretim kapasitemiz mevcut. Ayakkabıyı en büyük rakibimiz İtalya'dan yüzde 50 daha ucuza mal ediyoruz. Bu da bize rekabette avantaj sağlıyor. Örneğin Çinliler, İtalyanlar yerine bizi tercih etmeye başladı. Bu ayın sonunda Çin'in en büyük pazarlama firmalarından biri ayakkabılarımızdan numuneler almak üzere Türkiye'ye gelecek. Bugüne kadar Çinliler bize ayakkabı satıyordu artık biz Çin'e satış yapacağız. Yani suyu tersine akıtacağız. Çin'de üst gelir grubunda 300 milyonluk bir nüfus var. Özellikle lüks segmentte büyük bir pazar yakalayacağımızı, Çin'e ayakkabı ihracatımızı her yıl ikiye katlayacağımızı düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 10:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAyakkabı
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