Masabaşı değil, makine başı eleman aranıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin art arda açıkladığı ekonomik tedbirler nedeniyle bu yılın ikinci yarısından son derece umutlu olduklarını ifade etti.

"Vergi borçlarının yapılandırılması önümüzü açtı"

Hükümetin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda son yılların en cesur ve kararlı adımlarını attığını dile getiren Özaydemir, "Özellikle yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik uygulamaya konulan yeni yatırım teşvik tedbirleri, istihdam teşvikleri, SGK ödemelerine getirilen kolaylıklar, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ihracata sağlanan ciddi anlamdaki destekler bizleri ve iş dünyasını gerçekten mutlu etmiş ve önümüzü açmıştır." dedi.

"Makine başında durup iş yapacak eleman bulamıyoruz"

ESO üyelerinin toplam çalışan sayısının 60 bin kişiye ulaştığını bildiren Özaydemir, şunları kaydetti:

"Eskişehir OSB'de 500'ün üzerindeki işletmede hali hazırda 40 bin kişiyi istihdam etmekteyiz. Hemen 500 kişiye iş vermeye hazırız. Bir o kadar daha kişiyi de rahatlıkla istihdam edebilecek durumdayız, ancak bu iş gücü açığını aylardır kapatamıyoruz. Halen birçok firmamız nitelikli personel arayışında. Gerek İŞKUR, gerek basın yayın organları aracılığıyla her alanda iş gücü ihtiyacımız olduğunu sürekli beyan ediyoruz. Firmalarımızda sürekli açık kadrolar olduğunun bilinmesini isterim, ancak kalifiye ve nitelikli personel bulmakta gerçekten çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Tüm yasal haklarını verdiğimiz halde insanlar ne yazık ki fabrikalarda çalışmak istemiyorlar. Bizlere nitelikli iyi yetişmiş meslek lisesi mezunu gençler gerektiği halde, herkesin üniversite okuma sevdası yüzünden mevcut iş kollarında istihdam edilecek insan sayımız sürekli azalmakta. Deyim yerindeyse herkes masabaşı yüksek maaşlı iş arayışında, makine başında durup iş yapacak eleman bulamıyoruz. Geçmişte iyi niyetle uygulamaya konulan işsizlik parası gibi çeşitli uygulamaların da insanları farklı düşüncelere yöneltip iş hayatından uzaklaştırdığına şahit olmaktayız. Bu tür konularda da tarafları mağdur etmeyecek, yeni ve daha kalıcı çözümler bulmamız gerektiği düşüncesindeyim."