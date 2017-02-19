Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması
"Asr" suresini ezberleten kampanya
"Asr" suresini ezberleten kampanya
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve defilesi
Londra'da 15 Temmuz sergisi ve...
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu

Masabaşı değil, makine başı eleman aranıyor

ESO Başkanı Özaydemir, hemen bin kişiye iş vermeye de hazır olduklarını, ancak insanların masabaşı yüksek maaşlı iş aradıklarını, bu nedenle makine başında iş yapacak eleman bulamadıklarını söyledi.

Masabaşı değil, makine başı eleman aranıyor

ESO Başkanı Özaydemir, hemen bin kişiye iş vermeye de hazır olduklarını, ancak insanların masabaşı yüksek maaşlı iş aradıklarını, bu nedenle makine başında iş yapacak eleman bulamadıklarını söyledi.

19 Şubat 2017 Pazar 11:57
27 Okunma
Masabaşı değil, makine başı eleman aranıyor

ESKİŞEHİR -  Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin art arda açıkladığı ekonomik tedbirler nedeniyle bu yılın ikinci yarısından son derece umutlu olduklarını ifade etti. 

"Vergi borçlarının yapılandırılması önümüzü açtı"

Hükümetin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda son yılların en cesur ve kararlı adımlarını attığını dile getiren Özaydemir, "Özellikle yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik uygulamaya konulan yeni yatırım teşvik tedbirleri, istihdam teşvikleri, SGK ödemelerine getirilen kolaylıklar, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ihracata sağlanan ciddi anlamdaki destekler bizleri ve iş dünyasını gerçekten mutlu etmiş ve önümüzü açmıştır." dedi.

"Makine başında durup iş yapacak eleman bulamıyoruz"

ESO üyelerinin toplam çalışan sayısının 60 bin kişiye ulaştığını bildiren Özaydemir, şunları kaydetti:

"Eskişehir OSB'de 500'ün üzerindeki işletmede hali hazırda 40 bin kişiyi istihdam etmekteyiz. Hemen 500 kişiye iş vermeye hazırız. Bir o kadar daha kişiyi de rahatlıkla istihdam edebilecek durumdayız, ancak bu iş gücü açığını aylardır kapatamıyoruz. Halen birçok firmamız nitelikli personel arayışında. Gerek İŞKUR, gerek basın yayın organları aracılığıyla her alanda iş gücü ihtiyacımız olduğunu sürekli beyan ediyoruz. Firmalarımızda sürekli açık kadrolar olduğunun bilinmesini isterim, ancak kalifiye ve nitelikli personel bulmakta gerçekten çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Tüm yasal haklarını verdiğimiz halde insanlar ne yazık ki fabrikalarda çalışmak istemiyorlar. Bizlere nitelikli iyi yetişmiş meslek lisesi mezunu gençler gerektiği halde, herkesin üniversite okuma sevdası yüzünden mevcut iş kollarında istihdam edilecek insan sayımız sürekli azalmakta. Deyim yerindeyse herkes masabaşı yüksek maaşlı iş arayışında, makine başında durup iş yapacak eleman bulamıyoruz. Geçmişte iyi niyetle uygulamaya konulan işsizlik parası gibi çeşitli uygulamaların da insanları farklı düşüncelere yöneltip iş hayatından uzaklaştırdığına şahit olmaktayız. Bu tür konularda da tarafları mağdur etmeyecek, yeni ve daha kalıcı çözümler bulmamız gerektiği düşüncesindeyim."

AA

Anahtar Kelimeler:
MasabaşıEskişehirEleman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2016'da 1,5 milyar akıllı cep telefonu satıldı
2016'da 1,5 milyar akıllı cep telefonu satıldı
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
TOKİ'nin Üsküdar arazisine yüksek teklif
TOKİ'nin Üsküdar arazisine yüksek teklif
Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak
Turkcell enerji ticareti şirketi kuracak
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı
Devlet destekli yatırım heyecanı ön kayıtlara yansıdı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ