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Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası, mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 27,08 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası, mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 27,08 ile sivri biber olduğunu açıkladı.

02 Nisan 2017 Pazar 19:32
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Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı

İSTANBUL - İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,08 ile sivri biber oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Mart 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 77'sinin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber mart ayı itibarıyla yüzde 27,08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 18,11 ile muz, yüzde 16,57 ile mandalina ve yüzde 13,73 ile akide şekeri olarak sıralandı. 

Bakla yüzde 36,82 ucuzladı

Söz konusu dönemde bakla, yüzde 36,82 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 34,26 ile yeşil soğan, yüzde 24,59 ile salatalık ve yüzde 24,16 ile karnabahar şeklinde sıralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MartSivri BiberÖnce Vatan Gazetesi
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