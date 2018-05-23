Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103047
ALTIN
203.087
DOLAR
4.8857
STERLİN
6.5420
EURO
5.7204
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı...
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”

Martta doğalgaz ithalatı yüzde 7 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 4 milyar 725 milyon metreküpe geriledi.

Martta doğalgaz ithalatı yüzde 7 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 4 milyar 725 milyon metreküpe geriledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:11
0 Okunma
Martta doğalgaz ithalatı yüzde 7 azaldı

ANKARA 

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 4 milyar 725 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl martta 5 milyar 81 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 7 azaldı ve 4 milyar 725 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 779 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 946 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl mart ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 739 milyon metreküple İran, 591 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Doğalgaz tüketimi de azaldı

Martta doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 4 milyar 843 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz, tüketimdeki düşüşe rağmen konutlarda gerçekleşti. Martta konutlardaki tüketim yüzde 1,4 azalmasına karşın, 1 milyar 853 milyon metreküp oldu.

Tüketimde, konutları 1 milyar 286 milyon metreküple elektrik üretim sektörü ve 1 milyar 66 milyon metreküple sanayi sektörü izledi.

Doğalgaz stoklarında yüzde 196 artış

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 196 artışla 2 milyar 888 milyon metreküp oldu. Bu miktar 2017 yılının mart ayında 977 milyon metreküptü.

Geçen yılın mart ayında hiç doğalgaz ihracatı yapılmazken, bu yılın mart ayında Türkiye Yunanistan'a 29,2 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Ithalatı4 Milyar 725 Milyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı
Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı
ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da
ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da
Bartın'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan hibesi
Bartın'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan hibesi
'Teşvik paketleri son derece ümit verici'
'Teşvik paketleri son derece ümit verici'
Mobilya Sektörü 177 ülkeyi "Türk mobilyası" ile tanıştırıyor
Mobilya Sektörü 177 ülkeyi "Türk mobilyası" ile tanıştırıyor
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ