Mart ayında satılan konut sayısı açıklandı

Türkiye genelinde mart ayında 110 bin 905 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,6 arttı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 azalışla 110 bin 905 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 714 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 11 bin 269 konut satışıyla (yüzde 10,2) Ankara, 6 bin 787 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 11 konutla Ardahan, 13 konutla Hakkari ve 36 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 35 azalarak 32 bin 786'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 50 konut ve yüzde 18,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 78 bin 119 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 664 konut satışı ve yüzde 16,2 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 7 bin 270 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 599 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konutla Ardahan olarak tespit edildi.

50 bin 701 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 50 bin 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7'yi bulurken, ilk satışlarda İstanbul 8 bin 774 konutla en yüksek payı (yüzde 17,3) aldı. İstanbul'u 3 bin 751 konut satışıyla Ankara, 2 bin 753 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 60 bin 204'e düştü. İstanbul 9 bin 940 konut satışı ve yüzde 16,5 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. İstanbul'u 7 bin 518 konut satışıyla Ankara, 4 bin 34 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara bin 827 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu. Bu alanda ilk sırada 556 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 446 satışla Antalya, 134 satışla Trabzon, 109 satışla Bursa ve 89 konut satışıyla Yalova izledi.

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 348 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 181, İran vatandaşları 156, Rusya vatandaşları 120 ve Afganistan vatandaşları 108 konut edindi.