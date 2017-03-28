Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı

Geçtiğimiz günlerde, başta lojistik ve finans olmak üzere birçok sektörde Türkiye ve Lüksemburg arasındaki iş fırsatları, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye-Lüksemburg İş Forumu’nda ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider’ın yanı sıra Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber’ın da katıldığı özel törende, Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na, iki ülke arasındaki gelişmelere katkılarından dolayı Lüksemburg Büyük Dukalığı Liyakat Nişanı verildi. Nişan, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider tarafından takdim edildi. Sahillioğlu’na Liyakat Nişanı’nın yanı sıra Grand Dük’ün kendisine hitaben yazdığı “Liyakat Nişanı Belgesi” de verildi.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu yaptığı konuşmada, “İstikrarlı ekonomisiyle iş dünyası için önem arz eden Lüksemburg’un Türkiye ile yakın ilişkileri bulunuyor. Bu nişanı almaktan dolayı onur duyuyorum. İki ülke arasında ilişkilerin ve ticaretin geliştirilmesi için yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi. Lüksemburg-Türkiye ve Almanya-Türkiye arasındaki Intermodal hatlarını 2017’de daha da geliştireceklerini de ifade eden Sahillioğlu; ekonomik, güvenli ve çevreci taşımacılık modeli olarak nitelendirilen bu taşıma modelinin, hem çevreye katkısı hem de sabit transit sürelerde hizmet vermesi bakımından tercih edildiğini söyledi.

Mars Logistics, İtalya’nın Trieste kenti ve Lüksemburg’un Bettembourg şehirleri arasında işleyen bu hattı 2012 yılında ‘optimum süre, maksimum çevrecilik’ sloganıyla faaliyete geçirmişti. Şirket, sadece bu rotadaki Intermodal Taşımacılık ile yıllık 624 sefer ve yaklaşık 20 bin treylerlik taşıma hacmine ulaşıyor.