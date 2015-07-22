Marmaray'ı bayramda 512 bin kişi kullandı

AA muhabirinin, TCDD Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 16 Temmuz Perşembe günü başlayan ve 19 Temmuz Pazar günü biten bayram tatili boyunca Marmaray'da 904 sefer yapıldı. Bu seferlerde 512 bin 383 yolcu seyahat etti. Yolcuların yüzde 48'i Anadolu, yüzde 52'si Avrupa yakasından biniş yaptı.

Hızlı treni 67 bin yolcu kullandı

Vatandaşlar, 16-19 Temmuz'da yüksek hızlı trenlere (YHT) de büyük ilgi gösterdi. Söz konusu dönemde 4 farklı YHT hattında karşılıklı yapılan 164 seferde, 67 bin 453 yolcu seyahat etti.

Ankara-İstanbul hattında tatilde gerçekleştirilen 52 YHT seferinde 28 bin 999 yolcu taşındı. Ankara-Eskişehir arasındaki yapılan 40 YHT seferinde 12 bin 257 yolcu seyahat etti. Ankara-Konya hattında tatilde 56 sefer düzenlenirken 18 bin 42 yolcu YHT'yi kullanmış oldu. Konya-İstanbul güzergahındaki 16 seferde seyahat eden yolcu sayısı ise 8 bin 155 kişiyi buldu.

TCDD tarafından işletilen anahat ve bölgesel ekspreslerde toplam 238 bin 337 kişi yolculuk etti.