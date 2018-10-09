Marketlerden indirim kararı

İSTANBUL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programıtanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada, 2050 yılında dünya nüfusunun ve şehirleşmenin artacağını ve daha çok üretime ihtiyaç olacağını belirterek, herkesi zor bir ev ödevinin beklediğini kaydetti.

Bir yandan göç ile mücadele ederken, diğer yandan bu zor ev ödevinin yapılması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bunun en başında gıda arz güvenliği geliyor. Gıda arz güvenliği ekonomik hareketliliğin hızlı olduğu durumlarda çok daha ön plana çıkıyor. Bakanlığımızın iki görevi var, biri üreticiyi korumak ve diğeri de tüketiciyi kollamak. Aynı anda iki zor görev bakanlığımıza verilmiş durumda. Ama ikisini de elimizden geldiği kadar iyi yapma yolunda çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm zincirin bizim tarafımızdan korunması ve kollanması gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızla da sürekli bir aradayız. Tohumdan sofraya giden tüm verimsizlikleri ortadan kaldırmanın, gıdayı en ucuza tüketicilere ulaştırmanın yolunu arıyoruz. Memleketin köylü bakanı olarak gelince heybede bir şeyler olması lazım heybeyi doldurarak geldik.”

Pakdemirli, bakanlığın regülatif kuruluşların bulunduğuna işaret ederek, “Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek ama zaman zaman özellikle böyle durumlarda regüle edici kuruluşlarla gıda arz güvenliğini sağlayacağız.” diye konuştu.

Et ve Süt Kurumu’nun 13 bin noktada kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti 31 liradan sattığını, bazı spesifik marketlerle bunun devam ettiğini ve bu projenin devam edeceğini aktaran Pakdemirli, fakir fukaranın istediği zaman bu noktalardan etini ucuz ve ulaşılabilir bir fiyattan aldığını, almaya da devam edeceğini söyledi.

"Çaykur 2017’den beri zam yapmadı, bundan sonra da zam yapmayacak"

Pakdemirli, Çaykur’un 2017’den beri zam yapmadığını, bundan sonra da zam yapmayacağını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

“Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. Yine bugünden geçerli olmak üzere TARKİM AŞ 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim olacak. Karma hayvan yemlerinde yapılan çalışma ile piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yem Sanayicileri Birliğine teşekkür ediyorum. Onlar da dünkü görüşmelerimizden sonra aynı kararı aldılar. Tarım Kredi Kooperatifleri ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden tüm sözleşmeler Türk lirasına çevrildi. Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta AŞ, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bugünden itibaren ilave yüzde 10 indirime gidilmiştir.”

İMECE Plastik Tarım Ürünleri AŞ’nin, sulama ürünleriyle ilgili olarak yüzde 10 indirime gittiğini aktaran Pakdemirli, çok yakın zamanda arpa ve buğdaya arz güvenliği sağlama anlamında ve enflasyonu engelleme adına verdiğimiz kilogram teşvikini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını, üretim in artmasını beklediklerini bildirdi.

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından pirinç çeşitlerini piyasadaki perakende fiyatlarını yüzde 20-40 altında satıldığını, bunun devam edeceğini dile getirdi.

Et ve Süt Kurumu’nca üretilen 10 kalem üründe bugünden itibaren geçerli yüzde 10 indirim yapıldığını anlatan Pakdemirli, “Atatürk Orman Çiftliği de üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli yüzde 10’luk indirim yaptı. Gıda piyasasından gelen bir arkadaşınız olarak tüm zincir mağazalarımızla birebir görüştüm. 50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Tüm firmalarımızı milli duruşlarından dolayı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

"Fırsatçının, stokçunun vatandaşın cebine elini atmasına müsaade etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz"

Pakdemirli, piyasaların regülasyonu konusunda önemli bir bilinç oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Fırsatçının, stokçunun vatandaşın cebine elini atmasına müsaade etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik saldırıya karşı da dik duruyor. Türkiye’de bana göre ekonomik kriz yok. Türkiye’de ekonomi ile alakalı manipülasyon var. Hep beraber milli duruşumuzu sergilememiz lazım. Milletçe inancımız, birliğimiz tamdır. Ekonomik zaferimiz de inşallah tamamdır. Bir yandan Türkiye’de bir yandan da yurt dışında sürekli seyahate gidiyorum. Derdimiz ülkemize yatırımcı bulmak. Tarımla alakalı önemli yatırımcılarla görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla onların güveni bizim kendimize olandan daha fazla. Yurt dışı bizi çok iyi görüyor. Yurt dışından bizim yatırımcıları çekiyor olmamız lazım. Her alanda kendi işimizle alakalı yatırımcı bulma derdindeyiz.”

İndirimli ürünler belli oldu

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

AOÇ sütünün fiyatında yüzde 12,5 indirim

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.