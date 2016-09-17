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Market alışverişinde kredi kartıyla taksit imkanı gündemde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir." dedi.

Market alışverişinde kredi kartıyla taksit imkanı gündemde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir." dedi.

17 Eylül 2016 Cumartesi 15:58
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Market alışverişinde kredi kartıyla taksit imkanı gündemde
MALATYA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi kartıyla yapılan bazı alışverişlerde taksitlendirmeye ilişkin, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bu çalışmada hükümet olarak öncelikli amaçlarının, hem cari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayı rahatlatacak bir düzenleme yapmak olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Özellikle iç piyasanın canlandırılması noktasında yerli ürünlerin teşviki de dikkate alınarak, ithalatımızı ve cari açığımızı artırmayacak şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalar son aşamada." diye konuştu.

Daha önce kredi kartıyla alışverişlerde bazı ürünler için çeşitli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, "Örneğin daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir. Bunun gibi birtakım çalışmalar var. Mobilya konusunda, beyaz eşya yerli üretim noktasında bu sayı artırılabilir." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, çalışma kapsamına girecek ürünlerin, talep patlaması oluşturmayacak ve lüks tüketimi teşvik etmeyecek ürünler olduğunu söyledi.

Ürün İhtisas Borsaları geliyor
Lisanslı depoculuk konusundaki çalışmalara da değinen Tüfenkci, tarımsal ürünleri sadece üretmenin yetmediğini, üretileni satarak paraya çevirmenin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin pazar bulmak olduğunu ifade eden Tüfenkci, özellikle lisanslı depoculuğun teşviki ve gelişmesiyle ürün ihtisas borsalarının altyapısının da hazırlandığını dile getirdi. Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoları hem kiralama noktasında çiftçiye destek vermekteyiz hem de üreticilerin lisanslı depoculuk yapmasını teşvik etmekteyiz. Buralarda yetkili laboratuvarlar tarafından sınıflandırılan ürünler, örneğin, buğdayda, fındıkta, kayısıda veya pamukta elektronik sertifikalarla sertifikalandırılmış ürünler tıpkı diğer yatırım araçları gibi borsalarda işlem görecek, alınıp satılacak. Eğer buğdayın önümüzdeki aylarda prim yapacağını düşünüyorsanız buğday senetlerini alabileceksiniz. Böylelikle piyasaları çeşitli yatırımcılara açmış oluyoruz. Bir de uluslarası alana taşımış oluyoruz. Bununla ilgili hazırlığımızı Bakanlık olarak bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Önümüzdeki günlerde, çok yakın zamanda Ürün İhtisas Borsasını hayata geçireceğiz. Böylece hem yeni bir piyasa derinliği oluşturmuş olacağız hem de çiftçilerimizin ürünlerini değerlendireceği alternatif piyasa oluşmuş olacak."

AA

Son Güncelleme: 17.09.2016 15:59
Anahtar Kelimeler:
MarketTaksitKart - Önce Vatan Gazetesi
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