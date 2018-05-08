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MarkAntalya satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM'yi 1,3 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

MarkAntalya satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM'yi 1,3 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

08 Mayıs 2018 Salı 11:04
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MarkAntalya satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, fon, 5 Ekim 2016'da kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün oluşturulmasına ve satışına karar verdi.

MarkAntalya AVM'nin satışına ilişkin ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. 

Muhammen bedeli 1 milyar 278 milyon 900 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 127 milyon 890 bin lira nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İhaleye katılabilmek için 4 Haziran saat 17.00'ye kadar başvuru yapılması gerekecek. İhale ise 5 Haziran saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MarkAntalya AVMAntalya
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