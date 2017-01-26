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Markalı konutta ikinci tarihi kampanya

Markalı konut alıcıları için 240 ay vade, yüzde 0,75 ila 0,85 arasındaki faiz oranlarıyla tarihi kampanya düzenleniyor.

Markalı konutta ikinci tarihi kampanya

Markalı konut alıcıları için 240 ay vade, yüzde 0,75 ila 0,85 arasındaki faiz oranlarıyla tarihi kampanya düzenleniyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 14:58
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Markalı konutta ikinci tarihi kampanya

İSTANBUL 

Emlak Konut GYO, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) birlikteliğinde düzenlenen kampanya 1 Şubat'ta başlayacak ve 30 Mart'ta sona erecek.

Kampanyanın şu ana kadar belirlenen ayrıntıları Divan Otel'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, 2016'yı bir önceki yıla göre satışlarını artırarak bitirdiklerini, bu yıl da geçen yılki satışları egale edip, geçerek bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konut fiyatlarının 2017'de bir miktar artacağını dile getiren Çelik, girdi maliyetlerinin dövizin de etkisiyle yükseldiğini, enflasyonda ve genel faizlerde artış beklediklerini aktardı.

Çelik, Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı ve bu yıl yaşaması muhtemel olumsuzluklardan bahsederek, "Buradan yola çıkarak KONUTDER, GYODER ve Emlak Konut GYO ile konut alıcısının konut edinmesini kolaylaştırmak için birtakım çalışmalar yaptık. 1 Şubat'tan itibaren üzere Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar kolaylaştırıcı tedbirler alarak kampanyamızı başlatacağız." dedi.

Vadelerin 240 aya kadar artacağını dile getiren Çelik, böylece gelişmiş ülkelerdeki konut alımını kolaylaştıran kredi uygulamalarından birisinin Türkiye'de görüleceğini bildirdi

Kampanyanın 1 Şubat'ta başlayacağını ve 30 Mart'ta biteceğini ifade eden Çelik, "Bir stok problemimiz yok. Bir yandan üretip bir yandan satacağız. Bu kampanya stokları eritmek için değil konut alımını kolaylaştırmak için. Kampanyanın uzatılıp uzatılamayacağını 30 Mart'ta oturup tekrar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, bir gazetecinin, "Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin firmalara senet aracılığıyla mı borçlanacak yoksa bankalara mı borçlanacak?" şeklindeki sorusu üzerine, "Kredilendirme, bankalarla birlikte yapılacak. Yoksa biz bankacılık yapmayacağız. Finansman bankaların işi. Bu vade oranı Cumhuriyet tarihinde ilk." diye konuştu.

Avni Çelik, kampanyaya katılacak firmalardan daha önce 120 ay vadeli konut alan vatandaşların ödeme sürecini sözleşme yenileyerek 240 ay vadeye çıkarabileceğini söyledi.

'Büyük fedakarlık ve büyük güç birliği'

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bu kampanyayı sektörün birliktelik içerisinde düzenlediğini belirterek, geçen yıl düzenlenen ve rekor satış getiren kampanyayı hatırlattı.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ekonomik bir savaş içine girdiğini dile getiren Kurum, "Ancak şunu net söylemek istiyorum. Burada firmalarımız, bankalarımız, dövizin yüzde 25-30, inşaat maliyetlerinin yüzde 10-15 artmasına, faiz artırımına, not düşürülmesine rağmen vadesini 240 aya çıkarıyor ve faiz oranını aşağı çekiyor. Bu, büyük fedakarlık ve büyük güç birliği." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Markalı KonutIkinci TarihKampanya
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