ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Yönetim Kurulu'nu kabulünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yıldız, bir gazetecinin, "Artvin Cerattepe'de bakır madeni çıkarılmasını istemeyen çevrecilerin nöbet tuttuğu, bölgede maden çıkarılmaya devam edilip edilmeyeceği ve ağaçların kesilip kesilmeyeceği" sorusu üzerine, "Enerji projeleri çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yapılan projelerdir" dedi.

Yıldız, yeşile ve çevreye dikkat edildiğini ancak tüm bu hassasiyete rağmen "Orada maden çıkartılmayacak" denmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını savundu.

Ülkenin yeşilinden de tabii kaynaklarından da vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Yıldız, "Cerattepe'de iyi niyetli, masum bir çevrecilik anlayışıyla karşı çıkanları istisna tutuyorum ama onun haricinde manipülatif ve spekülatif davrananlar var. Bizim onların sözleriyle oradaki yatırımı bırakmamız söz konusu olmaz. Türkiye'nin varlıklarını, değerlerini o arkadaşlarımızın bizler kadar düşündüğü kanaatinde değiliz. O yüzden hem maden çıkartılmalı hem de çevre hassasiyetleri dikkate alınmalı. Alınmıyor mu? Hayır alınıyor. Bütün bunlarla alakalı tedbirlerimizi aldık." şeklinde konuştu.

"Kesilen ağacın en az 5-10 katı dikilecek"

"Oradaki ağaç sayısı azalmayacak, oradaki ağaç sayısın en az 5-10 katını firma başka bir şekilde telafi edecek" diyen Yıldız, "Amacımız maksadımız zeytin ağacıysa, çam ağacıysa onu telafi edecek yapıyı zaten kurguluyoruz. O yüzden her şey temenni ettiğimiz tarz gelişmeyebilir ama doğru şeyler yapmamız lazım. Doğru şey, Türkiye'nin menfaatidir. Biz bunların her birisini denetim ve gözetim altında yapıyoruz. Türkiye'nin bütün varlıklarını mutlaka yine doğru bir şekilde harekete geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kulandı.

İran'ın nükleer görüşmeleri

İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelere de değinen Yıldız, "P5+1 ülkeleriyle yapılan görüşmeler sonrası, İran'a uygulanacak yaptırımların ve nükleerle alakalı kısıtlamaların sonuçları bölge açısından son derece olumlu olacaktır" dedi.

Yıldız, "İran önemli bir rezervdir. Enerji sektörü açısından baktığımızda ciddi doğalgaz ve petrol kaynaklarına sahip olan bir ülkedir. O ülkenin kaynaklarını gerek öncelikle bölge daha sonra da dünya için sunmak dünyadaki petrol fiyatları açısından son derece önemli olacaktır. O açıdan son derece olumlu bir gelişme olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.