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Maliyeden 7 ildeki 'mücbir sebep' haline 3 ay uzatma

Maliye Bakanı Ağbal, "Hakkari, Şırnak ve Kilis’te tüm mükelleflerimiz, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'in bazı ilçelerindeki mükelleflerimizle Mersin'de selden zarar görenler için mücbir sebep halini 3 ay uzattık." dedi.

Maliyeden 7 ildeki 'mücbir sebep' haline 3 ay uzatma

Maliye Bakanı Ağbal, "Hakkari, Şırnak ve Kilis’te tüm mükelleflerimiz, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'in bazı ilçelerindeki mükelleflerimizle Mersin'de selden zarar görenler için mücbir sebep halini 3 ay uzattık." dedi.

28 Mart 2017 Salı 10:29
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Maliyeden 7 ildeki 'mücbir sebep' haline 3 ay uzatma

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, çeşitli sebeplerle bazı illerde mücbir sebep hali ilan ettiklerini hatırlatarak, zaman zaman bu hallerin süresinin uzatıldığını belirtti. 

Bu kapsamda Hakkari, Şırnak ve Kilis'teki tüm mükellefler, Diyarbakır'ın Silvan ve Sur, Mardin'in Dargeçit, Derik ve Nusaybin, Siirt'in Eruh ilçelerindeki mükelleflerle Mersin'de selden zarar görenler için ilan edilen mücbir sebep halini 3 ay uzattıklarını ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Söz konusu il ve ilçelerimizde mücbir sebep hali bu ayın sonunda bitiyordu. Biz bu tarihi 30 Haziran 2017'ye uzattık. Böyle olunca beyanname verme ve ödeme süreleri de doğal olarak uzamış oldu. Bu kapsamda, Mersin haricindeki il ve ilçelerde mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerce verilmesi gereken KDV, muhtasar, damga vergisi, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri gibi beyannamelerle BA-BS gibi bildirimlerin verilme süresi 25 Temmuz 2017 günü sonuna kadar, ödeme süresi ise 31 Ağustos 2017 sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca, söz konusu mükelleflerimizin, 15 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde gerek mücbir sebebin başlangıç tarihi öncesine ait borçları, gerekse mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek borçları, KDV ve ÖTV için 12 ay, diğer vergilerde 24 ay olmak üzere tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecek."

Mersin’deki uzatma sadece sel felaketi mağdurlarına

Bakan Ağbal, Mersin'de ise söz konusu düzenlemeden sadece sel felaketine maruz kalan mükelleflerin faydalanabileceğini, bunun için beyanname ve bildirim verme süresinin 25 Temmuz 2017 günü sonuna kadar uzatıldığını vurguladı. Ağbal, "Mersin’deki bu mükelleflerimizin ödeme süresi 26 Aralık 2017, tecil ve taksitlendirme için son başvuru süresi ise 31 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mücbir Sebep HaliNaci AğbalMaliye Bakanı Naci Ağbal
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