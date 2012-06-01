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Maliye zamlı maaşları belirledi

Yeniden belirlenen maaşlara göre, 12'nin 1'indeki hizmetli maaşı 1.630 liradan 1.692 liraya yükseldi

Maliye zamlı maaşları belirledi

Yeniden belirlenen maaşlara göre, 12'nin 1'indeki hizmetli maaşı 1.630 liradan 1.692 liraya yükseldi

01 Haziran 2012 Cuma 12:37
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Maliye zamlı maaşları belirledi
ANKARA - Maliye Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, bu yıl için belirlediği yüzde 4+4 oranındaki zam kararına göre, memurmaaşlarını yeniden belirledi. 

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde uygulanacak yüzde 4 oranındaki zamla hizmetli maaşı Temmuz'da 1.755 liraya çıkacak.13'ün 1'indeki memurmaaşı 1.749 liradan 1.815 liraya yükselecek. Temmuzda ise 1.884 lira maaş olacak. 
9'un 3'ündeki öğretmenin maaşı 1.865 liradan 1.936 liraya, Temmuz ayında da 2.009 liraya yükselirken, 8'in 1'indeki bir polisin maaşı da 2.434 liradan 2.527 liraya, Temmuz ayında da 2.624 liraya çıkacak.
Müsteşar maaşı 6.904 lira, Temmuz'da 7.169 lira, genel müdür maaşı ise 6.044 lira, Temmuz'da 6.275 lira olacak.

Aile yardım ödeneği 146,89 liraya çıktı
Halen eş için 141,24 lira olan aile yardımı ödeneği, yeni artış sonrası 146,89 liraya ve Temmuz ayında ise 152,77 liraya çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:38
Anahtar Kelimeler:
Memur Maaş
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