Maliye zamlı maaşları belirledi

ANKARA - Maliye Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, bu yıl için belirlediği yüzde 4+4 oranındaki zam kararına göre,

larını yeniden belirledi.



Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde uygulanacak yüzde 4 oranındaki zamla hizmetli maaşı Temmuz'da 1.755 liraya çıkacak.13'ün 1'indeki memurmaaşı 1.749 liradan 1.815 liraya yükselecek. Temmuzda ise 1.884 lira maaş olacak.

9'un 3'ündeki öğretmenin maaşı 1.865 liradan 1.936 liraya, Temmuz ayında da 2.009 liraya yükselirken, 8'in 1'indeki bir polisin maaşı da 2.434 liradan 2.527 liraya, Temmuz ayında da 2.624 liraya çıkacak.

Müsteşar maaşı 6.904 lira, Temmuz'da 7.169 lira, genel müdür maaşı ise 6.044 lira, Temmuz'da 6.275 lira olacak.

Aile yardım ödeneği 146,89 liraya çıktı

Halen eş için 141,24 lira olan aile yardımı ödeneği, yeni artış sonrası 146,89 liraya ve Temmuz ayında ise 152,77 liraya çıkacak.