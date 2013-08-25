Maliye Bakanlığı'ndan Baransu'nun iddialarına yalanlama

ANKARA

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Mehmet Baransu imzasıyla yayınlanan haberde, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyle mücadele söylemlerinin, gazetenin ilk sayfasından (Çocuğunuza Kadar Fişledik İtirafı) şeklinde zorlama ve yakışıksız bir habercilikle tamamen hayali kurguyla çarpıtıldığı" ifade edilerek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2008 yılından bu yana kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele ettiği kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı" kapsamında elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına önem verdiğine de dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 yıldır tüm dünya, elektronik uygulamaları başarıyla yürütürken ülkemiz de yeni yeni bu uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. e-Bilet, e-Fatura, e-Devlet, vs. Bu uygulamalardaki amaç ise mükelleflerin devletine yükümlülüklerini daha rahat yerine getirmesi ve devletimizin de hizmetlerini mükellefin ayağına götürme çabasıdır. Dolayısıyla bu uygulamalar aynı zamanda Bakanlığımıza da mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmemesine kontrol imkanı sağlamaktadır. Hal böyleyken, ülke ekonomisinin daha kayıtlı hale getirilmesini sağlayan elektronik uygulamalar başta olmak üzere, bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeleri Maliye Bakanlığı olarak uygulamaya geçirmek suretiyle ülkemizi ve Bakanlığımızı dünya uygulamalarına yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın kayıtdışılıkla mücadelede asli görevlerine ilişkin bu uygulamaları fişleme ile bağdaştırmak, tam akıl tutulması yaşatacak nitelikte bir haber olup, esefle kınıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu tarz art niyetli haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."