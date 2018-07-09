Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98734
ALTIN
184.778
DOLAR
4.5584
STERLİN
6.0708
EURO
5.3619
Gebelikte alerjiye dikkat
Gebelikte alerjiye dikkat
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
Caminin sevimli misafirleri
Caminin sevimli misafirleri
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığınca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığınca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:20
0 Okunma
Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

ANKARA

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Söz konusu açıklamada, 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.

Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıVergi Borçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı
BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı
Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor
Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor
Klima satışlarındaki artış yüzde 200'e yaklaştı
Klima satışlarındaki artış yüzde 200'e yaklaştı
"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"
"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Bankalardan OTAŞ açıklaması
Bankalardan OTAŞ açıklaması
Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı
Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı
AB çelik ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor
AB çelik ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ