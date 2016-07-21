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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi borçları yeniden yapılandırılacak

Maliye Bakanı Ağbal, 30 Haziran itibariyle ödenmemiş vergi, prim borçları ile gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getirileceğini, düzenlemeden yaklaşık 5 milyon mükellefin yararlanacağını bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi borçları yeniden yapılandırılacak

Maliye Bakanı Ağbal, 30 Haziran itibariyle ödenmemiş vergi, prim borçları ile gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getirileceğini, düzenlemeden yaklaşık 5 milyon mükellefin yararlanacağını bildirdi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 16:48
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi borçları yeniden yapılandırılacak

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vergi borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma çalışması hazırlandığını ifade eden Ağbal, "30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu borçlarını 18 aya kadar yeniden yapılandıracaklar." dedi.

"Düzenlemeden 5 milyon mükellef yararlanacak"

Vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar bulunduğuna işaret eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4,5 ila 5 milyon mükellefimiz bu düzenlemeden yararlanacak. Sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar var. Vergi artı prim olarak yaklaşık 162 milyar liralık tutarı, vatandaşın lehine yeniden yapılandırmış olacağız."

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 16:48
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanıönce Vatan
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