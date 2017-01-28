Maliye Bakanı Ağbal: 'Yapılandırmada ikinci şans' yürürlüğe girdi

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "torba yasa" ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik de düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Söz konusu düzenleme ile yapılandırma uygulamasına başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapmadıkları için uygulamanın getirdiği haklarını kaybetmiş olanlara ikinci bir şans verildiğini aktaran Ağbal, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğine işaret etti.

Ağbal, böylece uygulamanın getirdiği avantajları kaybedenlerin, ihlale neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yaralanmaya devam edebileceğine dikkat çekti.

Peşin ödeyemeyenler taksitli ödeyebilecek

Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." ifadesini kullandı.