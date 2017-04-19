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Maliye Bakanı Ağbal'dan yeniden yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM'ye teslim edildi. Uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs’ta Komisyonda görüşmelere başlanacak." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal'dan yeniden yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM'ye teslim edildi. Uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs’ta Komisyonda görüşmelere başlanacak." dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:40
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Maliye Bakanı Ağbal'dan yeniden yapılandırma açıklaması

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı ile ilgili olarak, 8-9 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni uygulamayla yaklaşık 73 milyar liralık alacağı yapılandırma imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Bakan Ağbal, BloombergHT'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Halk oylamasından herkes için faydalı bir sonuç alındığını dile getiren Ağbal, önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin ortadan kalktığını söyledi.

"Yeniden yapılandırılma tasarısı TBMM'de"

Bakan Ağbal, yeniden yapılandırma uygulamasının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine, çalışmaları tamamladıklarını ve kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının dün akşam saatlerinde TBMM'ye teslim edildiğini bildirdi.

Ağbal, "TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız ile görüştüm, eğer uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs tarihinde komisyon gündemine alınmak suretiyle görüşmelere başlanacak." dedi.

Mevcut yapılandırmanın kendi takvimlendirmesine uygun olarak gideceğini belirten Ağbal, "Dolayısıyla mükelleflerimiz mayıs ayı geldiğinde normal taksitlerini ödeyecek. Yeni yaptığımız kanunda ise başvuruları Haziran ayı içinde alacağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıAğbalYeniden Yapılandırma
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