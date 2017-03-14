Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, personel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi.
AA
Maliye Bakanı Ağbal, personel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, personel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi.
AA