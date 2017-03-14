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Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, personel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, personel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi.

14 Mart 2017 Salı 14:15
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Maliye Bakanı Ağbal'dan personel alımı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbalpersonel alımına ilişkin soru üzerine, "Maliye Bakanlığı özelinde inşallah yakın bir zamanda hem uzmanlıkta hem de müfettişlikte sınavlar açacağız." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalPersonel Alımı
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