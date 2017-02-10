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Maliye Bakanı Ağbal'dan işletmelere çağrı

Maliye Bakanı Ağbal, "istihdam seferberliği" kampanyası ile ilgili, "işletmelerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan bu kampanyaya katılmalarını bekliyorum." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal'dan işletmelere çağrı

Maliye Bakanı Ağbal, "istihdam seferberliği" kampanyası ile ilgili, "işletmelerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan bu kampanyaya katılmalarını bekliyorum." dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 15:10
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Maliye Bakanı Ağbal'dan işletmelere çağrı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Basit usule tabi mükellefler için şubatın beyanname verme ayı olduğunu hatırlatan Ağbal, yaklaşık 750 bin esnafın bu ayın 25'ine kadar mutlaka basit usul çerçevesinde hesaplanan kazançlarını beyan etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu yıl basit usule tabi mükelleflere ilk defa yeni bir imkan getirdiklerini anlatan Ağbal, "Bir basit usul mükellefi, beyanname verdiğinde kazancı 8 bin liraya kadarsa hiç vergi almayacağız. 8 bin liradan fazla ise 8 bin liralık kısmından vergi almayacağız. Özellikle esnafımızın mutlaka ve mutlaka muhasebecileriyle bu konuyu konuşmaları ve devletin kendisine getirmiş olduğu bu imkandan yararlanmalarını istiyorum." diye konuştu.

İlave istihdama destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde açıklanan "istihdam seferberliği" hakkında da bilgi veren Ağbal, tüm işverenlere bu yılın sonuna kadar özel bir imkan sunulduğunu bildirdi.

İşverenlerin, 2016 Aralık ayındaki mevcut çalışan sayılarına bu yıl içinde ilave ettikleri her çalışan için bu teşvikten yararlanacaklarını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Nedir bu teşvik? 2016 Aralık ayında işletmemde 10 kişi çalışıyordu, ocak ayında yeni 2 kişi aldım, asgari ücret üzerinden de bunlara ödeme yapacağım. Normalde asgari ücret üzerinden ödeme yapsa ne kadar maliyeti var? 2 bin 178 lira. 2 bin 178 liranın 773 lirası devlete verilen vergi, prim ve fon maliyetlerinden oluşuyor. Yani bugün biliyorsunuz net asgari ücret bin 404 lira, bin 404 liranın üzerine 773 lira da vergi, prim ve fon ödemesi yapıyor. Biz şimdi diyoruz ki, bu şekilde aldığınız çalışanın 773 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla maliyetiniz 2 bin 178 liradan bin 404 liraya düşüyor.

Çalışan, asgari geçim indirimi dahil alması gereken maaşını tam olarak alıyor ama buna karşılık işveren, kendisine gelen bu vergi ve prim yükünden kurtuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 35 azalma demek. Bütün işletmelerimize çağrıda bulunuyorum. İşçilik maliyetlerinin yüzde 35 düşürüldüğü bir ortamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan bu kampanyaya katılmalarını bekliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalTrt HaberIstihdam Seferberliği
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