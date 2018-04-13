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Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak

Maliye Bakanı Ağbal, Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak

Maliye Bakanı Ağbal, Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek." dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 11:03
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Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Naci Ağbal
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