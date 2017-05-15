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Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:05
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Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Geçen ay bütçenin 3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 17,9 milyar lira açık verdiğini bildiren Ağbal, ancak ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk dört ayda bütçe açığının 11,9 milyar lira düzeyinde olduğunu kaydetti.

"Vergi gelirlerindeki artış trendi sürecek"

Ağbal, ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici uygulamaların sonra ermesi ile bütçe açığındaki artış trendinin daha ılımlı bir seviyeyeye doğru gelişme göstereceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisanda vergi gelirleri yüzde 14,3 artış göstermiştir. Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11,4’lük artış oranının üzerindedir. Vergi türleri itibarıyla artış oranlarına bakıldığında, bu artışlar üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmayı işaret etmektedir.

Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmada devam edecek olumlu gelişmelerle birlikte, vergi gelirlerindeki artış trendi sürecektir. 2017 yılı bütçesinde bir taraftan ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar sürdürülürken, diğer taraftan bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerde kalması noktasında gerekli kararlılık devam edecektir." 

Muhabir: Zeynep Akyıl

AA

Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalBütçeönce Vatan
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