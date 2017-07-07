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Malatya kayısısına AB tescili
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Malatya kayısısına AB tescili

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak." dedi.

Malatya kayısısına AB tescili

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak." dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
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Malatya kayısısına AB tescili

Gümrük ve Ticaret Bakanlığın yapılan yazılı açıklamada, Malatya kayısısının, 3 yıldır beklenilen coğrafi işaret tescilini AB'den aldığı ve Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci ürün olduğu hatırlatıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, söz konusu coğrafi işaret tescilinin iki açıdan önemi olduğuna dikkati çekerek, tescilin birinci işlevinin koruma ikincisinin ise tanıtma ve pazarlama olduğunu bildirdi.

Tüfenkci, kayısının tescillenmesinin Malatya adına sevindirici bir gelişme olduğunu aktararak, “Tescilin ardından Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak." bilgisini verdi.

Söz konusu tescille Avrupa sınırları içerisinde ihlallere ve "Malatya kayısısı" adının hatalı, haksız kullanımlarına karşı koruma sağlanacağına dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Malatya nüfusunun büyük oranda geçim kaynağı kayısıya dayanıyor. Bunun yanında 2016 yılı kuru kayısı ihracatına baktığımızda 290 milyon 672 bin 143 dolarlık ihracat rakamı ile 79 bin 171 ton kayısı ihraç edildiğini görüyoruz. Bunun yüzde 90’nını Malatya kayısısı karşılıyor. İhraç edilen ülkelerin başında ise ABD ile Avrupa geliyor. Şimdi kaysımıza sahip çıkıp, değer kazandırmak bizlerin elinde. Bu tescil ile koruma kalkanı sağlayıp, kayısımızın pazar alanını genişletmiş olacağız.”

Söz konusu tescil belgesinde Malatya kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri, Elazığ'ın Baskil, Sivas'ın Gürün, Adıyaman'ın Gölbaşı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçeleri coğrafi sınır olarak belirlendi.

Tescil belgesinde, ürünün hem yaş hem de kuru meyve özelliklerine yer verilirken, Malatya kayısısı çeşidi de Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Çöloğlu olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıMalatya KayısısıMalatyaAB Tescili
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