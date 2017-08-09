Makine ihracatı 7 ayda 8 milyar dolara ulaştı

Makine ve aksamları ihracatı, yılın ilk 7 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,2'lik artışla 8 milyar dolara yükseldi. Rusya'ya yönelik ihracatta ise artış oranı yüzde 62 oldu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) açıklamasına göre, Türkiye ekonomisinde, en fazla ihracat artışı sağlayan sektörlerden biri makine oldu. Makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 8 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yönelik ihracat yüzde 62'lik artışla 161 milyon dolara yükseldi. 7 aylık süreçte başta motorlar, kurutma, inşaat ve madencilik makineleri olmak üzere sektördeki pek çok alanda artış kaydedildi.

Türkiye'nin makine ihracatında Almanya'nın liderliği koruduğu bu dönemde, Rusya pazarında önemli gelişmeler yaşandı.

"Artış ikinci yarıda da sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Rusya'ya takım tezgahları ile inşaat ve madencilik makineleri ihracatında yüzde 100'ün üzerinde artış sağladıklarını, bu ülkeye yönelik ihracat artışının yılın ikinci yarısında da süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'ya genel ihracatı içinde makine sektörünün payının yüzde 12 gibi yüksek bir seviyede olduğunu belirten Dalgakıran, Avrupa'da büyük ilgi gören Türk makinelerinin Rusya'da da popülaritesinin arttığını aktardı.