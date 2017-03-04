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Makarnada iç tüketim rekoru

Türkiye'de, kişi başına makarna tüketiminin 7,4 kilodan 8,5 kiloya çıktığı, bu rakamın tüm zamanların en yüksek değeri olduğu belirtildi.

Makarnada iç tüketim rekoru

Türkiye'de, kişi başına makarna tüketiminin 7,4 kilodan 8,5 kiloya çıktığı, bu rakamın tüm zamanların en yüksek değeri olduğu belirtildi.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:11
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Makarnada iç tüketim rekoru

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun sağlıklı beslenmeye olan ilgisinin artmasıyla birlikte, makarna tüketiminin de arttığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sektörün, 2016 yılında iç tüketim rekoruna ulaştığını belirten Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

"Kişi başı tüketimimizi 8,5 kiloya çıkarmayı başardık. Türk toplumunun sağlıklı beslenmeye olan ilgisinin artması, yaşamın hızlanması, pratik ve doyurucu bir yemek olan makarnaya da ilgiyi artırdı. Sektörümüzün bilinçlendirme çalışmaları, bilim adamları ve diyetisyenlerin bilgilendirmeleriyle makarna, sofralarda giderek hak ettiği yeri aldı. 8,5 kilo son yıllarda ulaştığımız en iyi rakam. Sektörümüzün hedefi bunu 10 kiloya çıkarmak. Tüketimde dünyada 10. sıraya yükseldik, daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz."

Külahçıoğlu, dünya genelinde İtalya'nın 26 kilo tüketimle birinci sırada bulunduğuna, dünya ortalamasının ise 15 kilo olduğuna dikkati çekerek, bu rakamları yakalamak için çalışacaklarını söyledi.

Külahçıoğlu, "makarna kilo yapar" algısının yanlış olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Makarna ham maddesi itibariyle durum buğdayı kullanılarak yapılıyor. Yani buğdayla aynı ham maddeyi kullanan, onun kadar sağlıklı ve sofralarda yer alması gereken bir gıda maddesi. Bu açıdan obeziteyle mücadelede toplum bilinci arttıkça tüketimi de artacaktır. Makarnayla ilgili 'şişmanlatır' diye bir algı var. Bunun aslında çok bariz bir örneği İtalya. İtalya'da tüketim 26 kilo, ama nüfusun geneline baktığımızda hiç de öyle obez bir toplum değil, aksine fit bir toplum. Tersine ABD'de tüketim düşük ve toplumda ciddi bir obezite sorunundan bahsediyoruz. Akdeniz tipi beslenmenin olmazsa olmazı makarna."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Makarna Sanayicileri DerneğiMakarna
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