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Madenlerde çalışanlara sigorta zorunluluğu

Maden işletmelerinin, faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yaptıkları başvurularda sigorta poliçesi aranacak

Madenlerde çalışanlara sigorta zorunluluğu

Maden işletmelerinin, faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yaptıkları başvurularda sigorta poliçesi aranacak

24 Haziran 2015 Çarşamba 16:10
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Madenlerde çalışanlara sigorta zorunluluğu

ANKARA - Maden işletmelerinin, faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yaptıkları başvurularda çalışanlara yönelik sigorta poliçesi aranacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, maden işletmelerinin, faaliyette bulunmak için ilgili kamu kurumlarına yaptıkları başvurularda çalışanlara yönelik  sigorta poliçesi aranacak. Mevzuatta daha önce "ruhsat başvurularındasigorta poliçesi aranır" hükmü bulunuyordu.

Poliçe yürürlükteyken yapılan risk incelemesi sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut sigorta teminatı askıya alınacak ve durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına bildirilecek. Daha önce bildirimden itibaren 1 ay içerisinde, askıya alınan sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınmaması durumunda mevcut poliçe feshedilirken, bu süre 4 aya çıkarıldı.

Sigorta poliçesinin düzenlenemediği veya sigorta poliçesinin feshedildiği durumlarda işletmelerin faaliyeti durdurulacak, sigorta poliçesi yapılıncaya kadar faaliyetlere izin verilmeyecek ve faaliyeti durdurulan sahalarda Maden Kanunu'nun ruhsat iptallerine yönelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ruhsatlar iptal edilecek.

Mevzuatın mevcut halinde, sigorta poliçesinin feshedildiği durumda, faaliyet ruhsatı, ilgili kamu kurumlarınca 1 ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede iptal edilmesi öngörülüyordu.

Daha önce "Türkiye'de genel sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri" için sigorta poliçesini yapma zorunluğu bulunurken, bu hüküm, "Türkiye'de ilgili branşta ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri" olarak yeniden düzenlendi. 

Maliyet artışının telafisi

Öte yandan,  Maden Kanunu kapsamında devam eden kamu ihale sözleşmelerinde, yer altındakimaden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan yer altı maden işlerinde uygulanacak ek fiyat farkı hesabına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, ihalesi 11 Eylül 2014 ve sonrasında yapılan işlerin sözleşmelerinde karar kapsamında fiyat farkı ödemesi yapılmayacak.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 14:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMaden
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