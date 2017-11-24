"Madencilikte yeni bir model hayata geçirilecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Serik ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen "Hayatımız Maden" başlıklı Madencilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, büyük Türkiye'ye insan kaynağı noktasında çok kıymetli bireyler yetiştirmek için ömürlerini adayan Öğretmenlerin Günü'nü kutlayarak başladı.

Enerjinin her alanında yaşanacak değişim ve dönüşümün en önemli meselelerin başında geldiğini, bu bilinçle adımlar attıklarını belirten Albayrak, bu kapsamda Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Vizyon Belgesi'ni tüm kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Albayrak, yerli kaynakların enerji portföyüne daha fazla dahil olduğunu, dışa bağımlı olunan kaynakları daha kolay yönetilebilir bir noktaya getirecekleri çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Enerji ve madende ithal bağımlılık sarmalından kurtulmak için artık çeşitli alanlarda eş güdümlü politikalar uygulamaya başladık. Bu noktada önemli olan sadece ve sadece bir madende ne kadar rezerve sahip olduğunuz değil, bu rezervleri işleyecek ve bunları değer zinciri katarak dönüştürecek ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak. Bugüne kadar Türkiye'de çıkarılan madenlerin, yurt dışına gönderilerek işlenmiş ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye'ye geri döndüğü bir eko sistem vardı. Birçok alanda bunu görüyorduk. Artık teknolojik altyapı eksikliğinden kaynaklanan bu durumun tersine çevrilebilmesi için yeni bir ihale ve işletme modeli yıl sonu itibarıyla hayata geçirilecek. Ülkemizde çıkarılan madenler stratejik ve nadir bulunan, katma değeri yüksek. İthalata bağımlı olduğumuz alanlardaki birçok maden bundan sonra inşallah Türkiye'de işlenecek. İşte bu nedenle maden politikalarımızın esas temelinde Türkiye'yi ham madde üretip satan değil, artık ileri teknolojiyle dünya pazarlarında katma değerli yüksek ürünler üreten söz sahibi bir ülke noktasına getirmektir."

"İthalata yılda 11 milyar dolar"

Türkiye'nin yıllık maden ithalatının 11 milyar doları bulduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Yerli üretimi destekleyerek bu alanda artık ciddi bir hareketlilik meydana getirmek zorundayız. 11 milyar dolar yurt dışına giderken, bu alandaki ihracat rakamımız 15 milyarlar düzeyinde. Hedefimiz hayal değil, bu alanda hem ithalatı düşürüp hem de ihracatı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, madencilik sektörüyle yapılan toplantılarda kendilerine iletilen konuların başında gelen bürokrasinin azaltılmasına ilişkin talepler konusunda önemli adımlar atıldığını da aktararak, "Bununla alakalı MİGEM'i daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısına kavuşturmak için performans odaklı, şeffaf, süratli ve öngörülebilir bir anlayışla yeniden düzenlemeye başladık." diye konuştu.

Albayrak, yıl sonuna kadar bin 500 maden sahasının ihalesini bitireceklerini de sözlerine ekledi.