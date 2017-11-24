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Maaşının geçmiş değerini merak eden TÜİK'e başvuruyor

Maaşlarının geçmiş yıllara göre değişimini öğrenmek isteyenler TÜİK'in "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı"ndan yararlanıyor. İki saniyede sonucu veren uygulamada yıl başından itibaren 55 bin 892 sorgulama yapıldı.

Maaşının geçmiş değerini merak eden TÜİK'e başvuruyor

Maaşlarının geçmiş yıllara göre değişimini öğrenmek isteyenler TÜİK'in "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı"ndan yararlanıyor. İki saniyede sonucu veren uygulamada yıl başından itibaren 55 bin 892 sorgulama yapıldı.

24 Kasım 2017 Cuma 11:17
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Maaşının geçmiş değerini merak eden TÜİK'e başvuruyor

Maaşlarını geçmiş yıllara göre kıyaslayarak değişen değerini öğrenmek isteyenler, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Parasal Değerleri Güncelleme Aracı"nı kullanıyor. 2 saniyede sonuç alınan uygulamada yıl başından itibaren 55 bin 892 sorgulama yapıldı.

TÜİK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir parasal değeri Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) veya Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim oranlarını baz alarak, talep edilen tarihteki değere dönüştürmeye yarayan kurumun Parasal Değerleri Güncelleme Aracı, Ekim 2014'te kullanıma açıldı.

Geçmişteki bir parasal değerin, talep edilen tarihteki değerinin saptanması için geliştirilen programla hiçbir kurumun ve şahsın yazışmasına gerek kalmadan, vakit kaybetmeden resmi nitelikle belge alınabiliyor.

TÜİK'in internet sitesinin sağ alt köşesindeki Türk lirası simgesine "tık"lanarak ulaşılabilen uygulamada, verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 18 Şubat 2015'ten bugüne kadar 153 bin 851 sorgulama yapıldı. Geçen yıl 51 bin 77 sorgulamanın gerçekleştirildiği sistemde, bu yıl başından 22 Kasım 2017'ye kadar 55 bin 892 sorgulama gerçekleştirildi. Kullanımı her geçen gün artan uygulamadan yararlanma sayısı son bir ayda 6 bin 342 oldu.

Uygulama en çok maaşlarını geçmiş yıllara göre kıyaslamak ve değerini öğrenmek isteyenlerce kullanıldı.

Davaların sonuçlanma sürelerini kısaltan uygulama, vatandaşların kendi aralarındaki işlemlerde güven ve kolaylık sağlıyor.

Sistem hayata geçmeden önce mahkemelerden, icra dairelerinden, sanayi ve ticaret odalarından, bazen de vatandaşlardan, öğrenilmek istenen paranın geçmişteki değerine ilişkin bilgiler TÜİK'ten talep ediliyordu. Bilgi isteyen kurum ya da vatandaşlar bürokratik işlemler nedeniyle uzun süren yazışmalar sonucu sorularına yanıt alabiliyordu. Parasal Değerleri Güncelleme Aracı ile iki saniyede paranın geçmişteki değeri öğrenilebiliyor ve sorgulama sonucunda alınan çıktı, resmi evrak niteliği taşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikParasal Değerleri Güncelleme Aracı
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