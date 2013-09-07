Lüks otomobil enflasyonu solladı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi madde fiyatlarından yapılan hesaplamaya göre, son 1 yılda otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar karşılaştırıldığında lüks otomobile yaklaşabilen olmadı.



Lüks otomobil fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artış, enflasyonu solladı. 2000 cc otomobillerdeki yüzde 12'lik fiyat artışı, ortalama fiyatı 10 bin 960 lira yukarı çekti. Bu sınıfta yer alan otomobile binmek isteyenlerin artık 100 bin liranın üzerindeki bir miktarı gözden çıkarması gerekiyor.



Lüks otomobillerin dışındaki benzinli ve dizel otomobil fiyatlarındaki artışlar ise nispeten sınırlı kaldı.



Dizel otomobilin ortalama fiyatı son 1 yılda yaklaşık yüzde 5,5 arttı.



En az fiyat artışı ise lüks araçlar dışındaki benzinli otomobillerde yaşandı. Lüks araçlar dışındaki benzinli otomobiller bir yıl öncesine göre bin 762 lira pahalandı.



