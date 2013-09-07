Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Lüks otomobil enflasyonu solladı

Otomotiv sektöründe son 1 yılda en yüksek fiyat artışı, 2000 cc otomobillerde yaşandı

Lüks otomobil enflasyonu solladı

Otomotiv sektöründe son 1 yılda en yüksek fiyat artışı, 2000 cc otomobillerde yaşandı

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:22
1133 Okunma
Lüks otomobil enflasyonu solladı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi madde fiyatlarından yapılan hesaplamaya göre, son 1 yılda otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar karşılaştırıldığında lüks otomobile yaklaşabilen olmadı.

Lüks otomobil fiyatlarında son 1 yılda yaşanan artış, enflasyonu solladı. 2000 cc otomobillerdeki yüzde 12'lik fiyat artışı, ortalama fiyatı 10 bin 960 lira yukarı çekti. Bu sınıfta yer alan otomobile binmek isteyenlerin artık 100 bin liranın üzerindeki bir miktarı gözden çıkarması gerekiyor.

Lüks otomobillerin dışındaki benzinli ve dizel otomobil fiyatlarındaki artışlar ise nispeten sınırlı kaldı.

Dizel otomobilin ortalama fiyatı son 1 yılda yaklaşık yüzde 5,5 arttı.

En az fiyat artışı ise lüks araçlar dışındaki benzinli otomobillerde yaşandı. Lüks araçlar dışındaki benzinli otomobiller bir yıl öncesine göre bin 762 lira pahalandı.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:22
Anahtar Kelimeler:
Lüks Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ