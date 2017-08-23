Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108672
ALTIN
144.790
DOLAR
3.5004
STERLİN
4.4876
EURO
4.1146
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kombinede lider Galatasaray
Kombinede lider Galatasaray
42 bin uçak havalanacak
42 bin uçak havalanacak
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

LPG üretimi haziranda arttı

LPG üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

LPG üretimi haziranda arttı

LPG üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
0 Okunma
LPG üretimi haziranda arttı

ANKARA

Türkiye'nin LPG üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak, 92 bin 976 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Haziran Ayı LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda yapılan LPG ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,29 azalarak 293 bin 902 tona geriledi. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Rusya, Kazakistan, ABD, Yunanistan ve Ukrayna oldu.

Rafinerici lisansı sahiplerinin haziranda toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 92 bin 976 tona çıktı.

Söz konusu ayda LPG ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 azalarak, 11 bin 340 ton oldu. En çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesine yapıldı.

Dökme LPG satışı yüzde 26,1 azaldı

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı haziranda yüzde 1,7, dökme LPG satışı ise yüzde 26,1 azaldı. Otogaz satışı ise yüzde 5,8 arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam LPG türleri satışında yüzde 2,8 artış yaşandı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziran ayında 71 bin 326 ton tüplü LPG, 11 bin 183 ton dökme LPG ve 271 bin 63 ton otogaz, olmak üzere, toplam 353 bin 573 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 76,66 ile otogaz birinci sırada yer aldı, bunu yüzde 20,17 ile tüplü LPG, yüzde 3,16 ile de dökme LPG izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LPGüretimHaziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor
Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor
42 bin uçak havalanacak
42 bin uçak havalanacak
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
'Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum'
'Türk lirasının güçlü ve istikrarlı seyretmesini bekliyorum'
'Türkiye'de e-ticaretin yüzde 30'u kaçak'
'Türkiye'de e-ticaretin yüzde 30'u kaçak'
Kuru kayısıda ihracat arttı, gelir azaldı
Kuru kayısıda ihracat arttı, gelir azaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ