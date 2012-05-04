Loscertales: İzmir diğer adaylara göre daha iyi bir durumda''

İZMİR - Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Vicente Loscertales, EXPO 2020 organizasyonuna ev sahipliği yarışında, İzmir'in rakiplerine göre daha iyi bir durumda olduğunu söyledi.



EXPO organizasyonlarını düzenleyen Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) Genel Sekreteri Loscertales, İzmir'in EXPO 2020 organizasyonuna adaylığı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye yaptığı inceleme gezisinin son gününde, İzmir'de medya temsilcileriyle bir araya geldi.



Loscertales, burada yaptığı konuşmada, Brezilya, Rusya, Tayland, Dubai ve Türkiye'nin yarıştığı EXPO 2020 organizasyonu ev sahipliği için oylamanın yapılacağı 2013 Kasım'a kadar çetin bir yarışın süreceğini, İzmir'in, bu yarışta 2015 deneyimini iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.



İzmir'in adaylık sürecindeki ilerlemesinin gayet iyi durumda olduğunu, iyi bir ekibin oluşturulduğunu, tüm yasal çerçevelerin oluşturulduğunu ve hükümet desteğinin de tam olarak sağlanmış olduğunu gördüğünü belirten Loscertales, organizasyon ana temasının temasının da ''sağlık'' olarak belirlenmesinin, bu alanda önemli bir gelişme sağlayan Türkiye için çok uygun olduğunu söyledi.



Loscertales, İzmir'de bir önceki adaylık sürecine göre farklılıklar göze çarptığını, coşkulu bir ekibin oluşturulduğunu gözlemlediğini de dile getirerek, şunları kaydetti:



''Bu coşkuyla bu projede başarılı olacaksınız. Ayrıca 2015 adaylığına göre çok büyük farklılıklar var. Şimdi hükümetin erken aşamada müdahalesi var. Geçen sefer organizasyon komitesi ve devlet müdahalesi çok geç oldu. Sağlık temasının olduğu yerde, Sağlık Bakanlığı yoktu. Şimdi ilgili bakanlıklar bu işin içerisinde çok aktifler. Dün Sağlık Bakanlığı'nda çok iyi bir sunum gördüm. Bu yıl şehir çok büyük bir ilerleme sağladı. Ülke de çok iyi gidiyor. Sağlık altyapısı da iyi ilerledi. Ülke çok iyi bir durumda. Her türlü kaynak ve olanakları var. Varlıkları olan bir ülkenin EXPO'yu kazanma şansı çok yüksek.''



-''İzmir iyi durumda''



Organizasyon için diğer aday kentlerin durumunu da değerlendiren Loscertales, Sao Paulo ve Ekaterinburg'un süreci iyi götürdüğünü, Tayland'ın ise EXPO alanı olarak öngördüğü yerin sel suları altında kalması nedeniyle sıkıntı yaşadığını, yine Dubai'nin küçük bir ülke olması nedeniyle konaklama konusunda sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti.



Loscertales, İzmir dışında diğer adayların, bu konuda deneyimlerinin de bulunmadığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:



''İzmir diğer şehirlere göre, daha dezavantajlı durumda değil. Objektif olarak söylüyorum, İzmir diğer adaylara göre daha iyi bir durumda. Ama esas konu herkesin çalışmasıdır. Önümüzdeki yıl ne kadar çaba sarfedilecek, bu çok önemli. Tüm kıtalardan 160 üye ülkemiz var. Kampanyanın küresel bir kampanya olması ve tüm bu ülkelerin ikna edilmesi gerekiyor. Diplomatik çabalar gerekiyor. Sadece başbakan ve özel sektörün kaynakları yetmiyor, herkesin çabalaması gerekiyor. İzmir'in şansı nedir diye soruluyorsa, ben falcı değilim, bir yüzde veremem, ama çok iyi şansınız var diyebilirim. Çünkü o kadar fazla kaynaklarınız var ki, bu kaynaklarla gerçekten iyi bir şansınız var.''



Loscertales, Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisi ve çevre ülkeleri etkileyen bir siyasi güce kavuşmasının da EXPO şansını artırdığını sözlerine ekledi.

