Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'LNG ihracatı İran için hayal'

Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Seznec, "LNG ihracatı Tahran için bir hayal. İran böyle bir ticareti gerçekleştirmek için yeterli teknolojiye sahip değil" dedi

'LNG ihracatı İran için hayal'

Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Seznec, "LNG ihracatı Tahran için bir hayal. İran böyle bir ticareti gerçekleştirmek için yeterli teknolojiye sahip değil" dedi

23 Temmuz 2015 Perşembe 11:40
548 Okunma
'LNG ihracatı İran için hayal'

ANKARA - Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Jean Seznec, İran ile sağlanan nükleer anlaşmanın ardından bu ülkenin küresel enerji piyasalarında güçleneceğini ancak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının Tahran için bir hayal olacağını iddia etti.

Seznec, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıyla ülkenin zamanla yeniden küresel bir güç olacağını savundu.

Tahran'ın birçok önemli petrol ve doğalgaz rezervine sahip olduğunu hatırlatan Seznec, "Büyük rezervlere sahip olsa da LNG ihracatı Tahran için bir hayal. Öncelikle İran böyle bir ticareti gerçekleştirmek için yeterli teknolojiye sahip değil. Yaptırımlar kaldırılsa bile bu teknolojiyi elde etmek uzun zaman alacaktır. LNG teknolojisinin pahalı olduğu da unutulmamalı" dedi.

Seznec, İran'ın, LNG ihracatında küresel piyasada lider iki ülke Avustralya ve Katar'la yarışacak düzeye gelmesinin imkansız olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"İran öncelikle var olan doğalgaz sahalarını geliştirmeli. Geliştirilen sahalardan elde edilen gaz da petrokimya, elektrik gibi yerel sanayi alanlarına yatırım için kullanılmalıdır. LNG hayalleri bir kenara, Türkiye'ye boru hattıyla gaz göndermek ve Pakistan'a uzanan yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmek daha mantıklı olacaktır. Açıkçası yakın gelecekte LNG'ye yapılacak herhangi bir yatırımın tamamen yanlış bir yatırım olacağını düşünüyorum."

İran, 1970'li yıllardan bu yana LNG ihraç etmek istiyor ancak bunu yapabilecek teknolojiye sahip değil. Yaptırımlar sebebiyle Batı teknolojisinden de mahrum kalan ülke, 24 fazdan oluşan Güney Pars doğalgaz sahasından elde ettiği gazı LNG olarak satmayı planlamış ancak teknoloji eksikliği nedeniyle bu hedefini de gerçekleştirememişti.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:51
Anahtar Kelimeler:
önce VatanLNG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ