'LNG ihracatı İran için hayal'

ANKARA - Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Jean Seznec, İran ile sağlanan nükleer anlaşmanın ardından bu ülkenin küresel enerji piyasalarında güçleneceğini ancak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının Tahran için bir hayal olacağını iddia etti.



Seznec, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıyla ülkenin zamanla yeniden küresel bir güç olacağını savundu.



Tahran'ın birçok önemli petrol ve doğalgaz rezervine sahip olduğunu hatırlatan Seznec, "Büyük rezervlere sahip olsa da LNG ihracatı Tahran için bir hayal. Öncelikle İran böyle bir ticareti gerçekleştirmek için yeterli teknolojiye sahip değil. Yaptırımlar kaldırılsa bile bu teknolojiyi elde etmek uzun zaman alacaktır. LNG teknolojisinin pahalı olduğu da unutulmamalı" dedi.



Seznec, İran'ın, LNG ihracatında küresel piyasada lider iki ülke Avustralya ve Katar'la yarışacak düzeye gelmesinin imkansız olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:



"İran öncelikle var olan doğalgaz sahalarını geliştirmeli. Geliştirilen sahalardan elde edilen gaz da petrokimya, elektrik gibi yerel sanayi alanlarına yatırım için kullanılmalıdır. LNG hayalleri bir kenara, Türkiye'ye boru hattıyla gaz göndermek ve Pakistan'a uzanan yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmek daha mantıklı olacaktır. Açıkçası yakın gelecekte LNG'ye yapılacak herhangi bir yatırımın tamamen yanlış bir yatırım olacağını düşünüyorum."



İran, 1970'li yıllardan bu yana LNG ihraç etmek istiyor ancak bunu yapabilecek teknolojiye sahip değil. Yaptırımlar sebebiyle Batı teknolojisinden de mahrum kalan ülke, 24 fazdan oluşan Güney Pars doğalgaz sahasından elde ettiği gazı LNG olarak satmayı planlamış ancak teknoloji eksikliği nedeniyle bu hedefini de gerçekleştirememişti.



