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Limanlarda bekleme süresi 168 saate çıkarıldı

Limanlardaki gemi ve deniz araçlarının 48 saate kadar olan demirleme süresi 168 saate çıkarıldı.

Limanlarda bekleme süresi 168 saate çıkarıldı

Limanlardaki gemi ve deniz araçlarının 48 saate kadar olan demirleme süresi 168 saate çıkarıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:08
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Limanlarda bekleme süresi 168 saate çıkarıldı

ANKARA 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisi ve deniz araçları, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileriyle kaptanın adı, gittiği ülke/liman ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli idare tarafından belirlenen "Liman Çıkış Belgesi" ile kıyı tesisinden çıkış yapacak. 

Liman idari sahasında çalışan yerel trafik kapsamındaki gemilerle liman başkanlığınca uygun görülen diğer gemi ve deniz araçları haricindeki tüm gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapacak.

Teknik nedenlerle seyir emniyeti açısından trafik ayırım düzenini terk etmek zorundaki gemiler, ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya liman başkanlığına bilgi verecek. 

Uğraksız geçiş niteliğinde olup, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde, gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilecek.

Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan, derhal liman başkanlığına bilgi verecek. Bu şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, demirleme süresinin 168 saati aşması halinde demirleme ordinosu alacak. Söz konusu süre önceki uygulamada 48 saat olarak uygulanıyordu.

Gümrük denetimine tabi teknelere liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli idare tarafından belirlenen "Gümrük Denetimine Tabi Gemilere Hizmet Verecek Deniz Araçlarına Mahsus İzin Belgesi" verilecek.

Liman başkanlığından belirtilen hükümlerine göre izin belgesi almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamayacak.

Öte yandan liman başkanlıklarının idari saha sınırları da yeniden düzenlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GemiDemir AtmaLimanYönetmelikResmi Gazete
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