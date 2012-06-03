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Libya'nın çarklarını Türkiye döndürecek

Sanayi Bakanı Ergün, Arap ligi ülkeleriyle ticaret hacmini 5 yıl içinde 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Libya'nın çarklarını Türkiye döndürecek

Sanayi Bakanı Ergün, Arap ligi ülkeleriyle ticaret hacmini 5 yıl içinde 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

03 Haziran 2012 Pazar 17:15
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Libya'nın çarklarını Türkiye döndürecek

BİNGAZİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ErgünLibya'nın Bingazi kendinde ''Libya'nın Yeniden Yapılandırılması'' ana temalı 2. Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak, Libya'nın yeniden yapılanma sürecine her aşamada ve her alanda destek olmaya hazır olduklarını bildirdi. Ergün, ''Libya'nın sanayi stratejisinin hazırlanmasında ve yeni sanayi tesislerinin kurulmasında Bakanlık olarak gereken her türlü desteği vermeye hazırız...Kaybettiğimiz çok zaman var. Bu kaybedilen zamanı kaplumbağa hızıyla telafi edemeyiz. Adeta ceylan, çıta gibi koşmalıyız'' dedi.
Türkiye'nin Arap Ligi ülkeleriyle 2002'de 6 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2011 yılında 35 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Ergün, böylece Arap ligi ülkelerinin toplam dış ticaret içindeki payının da yüzde 9 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Ancak bu rakamları yeterli bulmadıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirten Ergün, Türkiye ile Arap ligi ülkeleri arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 09:18
Anahtar Kelimeler:
LibyaNihat ErgünTürkiye Ekonomi
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