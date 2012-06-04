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Libya'daki Türk firmalarına iyi haber

Libya'da mal varlıklarına el konulan şirketler listesinden 9 Türk firması çıkarıldı

Libya'daki Türk firmalarına iyi haber

Libya'da mal varlıklarına el konulan şirketler listesinden 9 Türk firması çıkarıldı

04 Haziran 2012 Pazartesi 14:00
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Libya'daki Türk firmalarına iyi haber
ANKARA - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ekonomi Bakanlığı Kampüsü, Hikmet Esen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın açılışında, Libya'nın Türk müteahhitlik sektörü açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Libya ile yaptıkları tüm çabalar ve dün gece yarısına kadar Libya'da süren toplantılar neticesinde hayırlı haberi aldıklarını belirten Çağlayan, ''Yoğun çabalarımız neticesinde 9 Türk firmasını bu listeden çıkarmış bulunuyoruz, hayırlı olsun. Sadece 9 Türk firmasının bu listeden çıkarılması değil, Libya'daki firmalarımızın iş yaptığı bir çok kişi ve kurumların da bu listeden çıkarılmasını son derece anlamlı buluyoruz'' diye konuştu.
Bakan Çağlayan, Libya'daki Türk firmalarının aynı heyecanla işlerine devam edeceklerini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde Libya'ya gideceklerini ve teşekkürlerini ileteceklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Türk Firma
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