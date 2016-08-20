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Kuyumcuların gözü BDDK'da

BDDK'nın kredi kartında taksit miktarını artırma yönündeki çalışması, son yıllarda altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle satışları azalan kuyumcuları sevindirdi.

Kuyumcuların gözü BDDK'da

BDDK'nın kredi kartında taksit miktarını artırma yönündeki çalışması, son yıllarda altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle satışları azalan kuyumcuları sevindirdi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:14
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Kuyumcuların gözü BDDK'da
ADANA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kartında taksit miktarını artırma yönündeki çalışması, son yıllarda altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle satışları azalan kuyumcuları umutlandırdı.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl öncesine kadar kredi kartıyla satın alınan altında taksit miktarının 12'ye kadar çıkabildiğini ancak alınan bazı ekonomik tedbirler sonucu bu uygulamanın kaldırıldığını söyledi.

Sektör temsilcilerinin BDDK yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu altın alımında 4 taksit uygulamasına geçildiğini dile getiren Başman, "Yaklaşık 1 yıldır bu uygulama devam ediyor ve bu uygulamadan sektör olarak 12 taksit kadar olmasa da yarar gördük. Ancak son günlerde BDDK'nın taksit sayısında iyileştirme yapacağı ve eskiden olduğu gibi 12 taksit uygulamasına sektörümüzü de dahil etmeyi düşündükleri haberleri bizi fazlasıyla memnun etti." diye konuştu.

"Düğünlerde altın yerine ev eşyası hediye ediliyor"
Başman, altın sektöründe son 2 yıldır durgunluk yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eğer bu karar alınırsa, sektöre hareket geleceğini ve bizleri motive edeceğini düşünüyoruz. Dört gözle ve heyecanla bu kararın çıkmasını bekliyoruz. Altın, zaruri bir ihtiyaç olmadığı için insanların özel günlerinde ya da yatırım amacıyla kullanılıyor. Eskiden vatandaşlarımız yılbaşı, sevgililer günü ya da anneler gününde kredi kartıyla ziynet eşyası hediye alabilmekte ve bütçelerine dokunmadan 12 takside kadar rahatlıkla ödeyebilmekteydi. Taksit sayısının azlığı insanları altından soğuttu. En basiti, düğünlerde insanlar altın yerine ev eşyası hediye etmeye ya da para takmayı tercih etmeye başladı. Bu da işlerimizi olumsuz etkiledi. Taksit sayısı 12'ye çıkarılırsa işlerimizin önü açılır."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:14
Anahtar Kelimeler:
KuyumcuBddk - Önce Vatan Gazetesi
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