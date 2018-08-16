Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88602
ALTIN
221.416
DOLAR
5.8242
STERLİN
7.3041
EURO
6.6220
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı...
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...

Kuyumculardan 'taksitli satış' talebi

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, sektörde taksitli satışın kaldırılmasının, kuyumcu imalatçılarının ve perakende satıcılarının işlerinin düşmesine neden olacağını belirterek, "Halkımız altın almakta zorlanacaktır." dedi.

Kuyumculardan 'taksitli satış' talebi

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, sektörde taksitli satışın kaldırılmasının, kuyumcu imalatçılarının ve perakende satıcılarının işlerinin düşmesine neden olacağını belirterek, "Halkımız altın almakta zorlanacaktır." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:51
0 Okunma
Kuyumculardan 'taksitli satış' talebi

ANKARA

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, düzenlediği basın toplantısında, kuyumculuk sektöründe kredi kartı ile 4 taksite satışın kaldırılmasını değerlendirdi.

Kuyumda taksitli satışın kaldırılmasının, imalatçı ve perakendecilerin işlerinin düşmesine neden olacağını savunan Çavuşculu, "Ayrıca halkımız da özel günleri için altın takılarını alamayacak ya da almakta zorlanacaklardır. Gelin, damat ve aynı zamanda aileler arasında mahcubiyet duygusu ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak kuyumda 4 taksitin kaldırılması yerine taksit sayısının 9 ya da 12'ye çıkarılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Çavuşculu, kredi kartıyla taksitli satış sayesinde nişan ve düğün gibi özel gün alışverişlerinin daha rahat yapıldığına işaret ederek, söz konusu yönetmeliğin gözden geçirilerek kuyumculuk sektörünün ve halkın mağduriyetinin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bu konuda destek beklediklerini ifade eden Çavuşculu, kuyumculuk yapabilmek için bazı şartların aranması gerektiğini, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KuyumcuTaksitli SatışTalep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ekonomik yapısı geçmişteki gibi kırılgan değil
Türkiye'nin ekonomik yapısı geçmişteki gibi kırılgan değil
'Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var'
'Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var'
'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'
'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'
Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer
Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer
 Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz
 Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz
Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt
Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt
Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı
Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı
Boydak Holding'den Türk lirasına destek
Boydak Holding'den Türk lirasına destek
Yem sanayicilerinden 'dolarla satış' iddialarına yanıt
Yem sanayicilerinden 'dolarla satış' iddialarına yanıt

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ