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Kuyumculardan taksit sayısının artırılması talebi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel, kredi kartıyla yapılan altın satışındaki taksit sayısının artırılmasını istediklerini söyledi.

Kuyumculardan taksit sayısının artırılması talebi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel, kredi kartıyla yapılan altın satışındaki taksit sayısının artırılmasını istediklerini söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:24
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Kuyumculardan taksit sayısının artırılması talebi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, kredi kartıyla altın satışlarında 4 taksit yapma imkanının bulunduğunu anımsattı.

Taksit sayısının yükseltilmesiyle ilgili düzenleme beklediklerini ve bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Baransel, şöyle konuştu:

"Altın fiyatının çok yükselmesinden dolayı bizi tefecilikle suçladılar. Ankara'ya gittik, görüşmeler yaptık. 4 taksit verdiler bize. Ama taksit sayısı artarsa kuyumcuların işi hızlanacaktır. O dönem altın 100 liraydı, şimdi altın çok yükseldi. Düğün ve sünnet sezonu açıldı. Vatandaş taksitle altın almak istiyor. Altın satışında taksit sayısı artarsa bizim de satışımız artar, diğer esnafa hangi taksit oranı uygulanıyorsa biz de onu istiyoruz. Ankara ile görüşüyoruz, inşallah bu taksit sayısı artacak."

"5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var"

Baransel, altın fiyatlarının artmasından dolayı piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında da artış olduğuna dikkati çekerek vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını istedi.

Piyasaya sahte altın sunan kişilerin "dolandırıcılık" yerine "kalpazanlık" suçundan yargılanmasını arzuladıklarını ifade eden Baransel, "5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var. İnsanlar bunlara kanmasın. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Oda olarak vatandaşın yanındayız. Her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sahte altın bütün ürünlerde ağırlık kazandı. Yalnızca çeyrek altında değil bileziklerde de var." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Turgay BaranselKuyumcuİzmir Kuyumcular Odası
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